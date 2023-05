Bautista no puede con Cecchinato

El español Roberto Bautista se despidió este domingo del Masters 1.000 de Roma al caer en dos sets ante el italiano Marco Cecchinato en segunda ronda, por un doble 6-2. En poco más de una hora, el local, arropado por el público del Foro Itálico en el que se celebra este torneo, se deshizo con contundencia del favorito para pasar la ronda, un Bautista que no encontró ritmo en su estreno la tierra batida italiana.

Y es que el español, cabeza de serie número 21, no necesitó jugar la primera ronda, mientras que Cecchinato llegó con rodaje al choque tras haber apeado al estadounidense Mackenzie McDonald. Le costó a Bautista ganar su servicio en el primer juego y las sensaciones complicadas se certificaron en su siguiente saque, el primero de los dos que cedió a lo largo del set. Ya en la segunda manga, el italiano, número 83 de mundo, elevó el nivel y se colocó 4-0 arriba, encarrilando una victoria que selló poco después.

El argentino Francisco Cerúndolo remontó este domingo al francés Gregoire Barrere, al que ganó en tres sets, por 6-7(0), 6-2 y 6-2, para acceder a los octavos de final. Además, el australiano Alexei Popyrin eliminó al ruso Roman Safiullin en dos sets, por un doble 7-5, y se medirá al ganador del choque entre el italiano Fabio Fognini y el danés Holger Rune.

