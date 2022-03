El ciclón Alcaraz pasa por encima de Tsitsipas

El español Carlos Alcaraz, con una exhibición ante el griego Stefanos Tsitsipas, y el argentino Francisco Cerundolo, con un triunfo frente al estadounidense Francis Tiafoe, se clasificaron este martes, junto al ruso Daniil Medvedev y al alemán Alexander Zverev, para los cuartos de final del torneo de Miami, en el que la suiza Belinda Bencic y la japonesa Naomi Osaka se citaron en la primera semifinal.

A sus 18 años, Carlos Alcaraz protagonizó el partido más espectacular de la jornada en Miami, al doblegar 7-5 y 6-3 al griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, para prolongar su camino en el cemento estadounidense. El español recuperó una rotura de desventaja en el primer set y remontó del 2-5 al 7-5 para poner cuesta abajo un partido difícil, intenso, en el que emergió su alma competitiva.

ALCARAZ MAGIC IN THE AIR @alcarazcarlos03 stuns Tsitsipas again after their New York epic - winning 7-5 6-3 in Miami!