Carlos Alcaraz sabe cómo no quiere que llamen: "De todo menos Carlos, porque parece que he hecho algo malo"

Ya tenemos claro cómo prefiere que le llamen a Alcaraz, el tenista 'sensación' del momento en nuestro país. "De todo menos Carlos, por favor", respondió el tenista murciano en la entrevista concedida a pie de pista, a Álex Corretja para RTVE, a la conclusión de la jornada del martes en el Madrid Mutua Open. "Carlos lo veo muy serio, es como que he hecho algo malo. Carlitos es más como de amigos, y Charly, igual", declaró desatando las carcajadas del público de la pista central de la Caja Mágica, en Madrid.

Alcaraz acababa de derrotar al georgiano Basilashvili por 6-3 y 7-5, pasada la medianoche: "No se me ha hecho muy largo el día porque no he estado aquí todo el día. He venido por la tarde, pero un poco largo sí, porque entre que salgo, unas cosas y otras, me acostaré tarde".

"La verdad es que un jugador de tenis viaja por diferentes países, y como el ambiente de España, jugar ante mi gente, como aquí en la Caja Mágica para mí es súper especial", declaró emocionado.

En cuanto al partido de segunda ronda, comentó que "al final, tienes que imponer tú el ritmo, esa es la dificultad. Tener que estar concentrado todo el tiempo, hoy me ha costado pero lo hemos conseguido sacar".

Nadal debuta este miércoles en Madrid

Carlos Alcaraz se enfrentará en tercera ronda al vencedor del duelo entre Norrie e Isner, mientras que Rafa Nadal, que está en el mismo lado del cuadro del murciano, se estrena este miércoles en la pista Manolo Santana ante Kecmanovic, el número 32 del ranking, en lo que será la vuelta a las pistas del manacorí tras su lesión en la final de Indian Wells.