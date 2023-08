Alcaraz, revancha y con billete a cuartos; Djokovic pasa y firma racha de récord

El tenista número uno del mundo, Carlos Alcaraz, se tomó la cumplida y esperada revancha ante el estadounidense Tommy Paul, que la semana pasada le apartó del Masters 1000 de Toronto, y tras vencer por 7-6(6), 6-7(0) y 6-3, accedió a los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Mostró más solidez el español que tardó tres horas y nueve minutos en sacar adelante un duro compromiso, interrumpido además tres veces por la lluvia. Paul parece tenerle tomada la medida al español y los duelos entre ambos son un calvario para el ganador vigente de Wimbledon que tuvo que emplearse a fondo para responder a cada rotura de su rival.

Y es que Tommy Paul tuvo el saque de su lado para ganar cada uno de los dos primeros sets. De hecho ganó el segundo. Pero Alcaraz tiraba de repertorio, respondía y conseguía las roturas necesarias, sin margen de error ya, para regresar al partido y elevar sus opciones de victoria.

La gira americana frenó la buena línea del español que llevaba catorce victorias seguidas en hierba con los éxitos en Queens y Wimbledon. Toronto, la semana pasada, puso sobre la mesa las dificultades para encontrar el buen tono sobre cemento. Mejoró, no obstante, el número uno del mundo respecto al choque ante el australiano Jordan Thompson, en su debut en Cincinnati. Necesitó tres sets y tres horas para sobrevivir ante el oceánico. Y eso que ante Paul fue contracorriente muchas veces. Su mejor nivel apareció cuando se vio exigido, al límite.

Alcaraz se topó con un duro rival y la incomodidad del viento. El tenista de Nueva Jersey, con el título de Estocolmo en 2021 como único logro y las finales de Eastbourne y Acapulco, este año, como otros méritos, fue el primero en desatar las hostilidades. Rompió en el sexto juego del primer set y se puso con 4-2.

Desperdició sus opciones de rotura después y Paul sacó, con 5-3, para cerrar la manga. Resucitó Alcaraz, rompió por primera vez y equilibró el set resuelto en el desempate, donde el español fue mejor.

Tiró de agresividad Alcaraz y desbordó a Tommy Paul para apuntarse la manga. Más roturas, más desequilibrios tuvo el segundo parcial. Llevaba la iniciativa el norteamericano pero a la siguiente se topaba con la respuesta del uno del mundo que impedía que su rival consolidase cualquier rotura.

LOCKED IN ?? @carlosalcaraz takes out Tommy Paul 7-6 6-7 6-3 to secure his place into the @CincyTennis quarter-finals ??#CincyTennispic.twitter.com/L1VSx7o3J7