España pierde los tres partidos contra la República Checa y la clasificación está muy difícil

Granollers y Davidovich pierden en el dobles

Alejandro Davidovich y Marcel Granollers perdieron contra los checos Jakub Mensik y Adam Pavlasek por 7-5, 6-7(6) y 4-6 en el partido de dobles de la Fase de Grupos de la Copa Davis que se celebra en Valencia, lo que le complica todavía aún más el pase a la final de Málaga, tras perder por 3-0 ante Chequia.



Los checos, con la eliminatoria ganada ante España tras ganar los dos individuales, dio descanso a Jiri Lehecka, que venía de ganar a Davidovich, y su lugar lo ocupó el joven Mensik.

A España le faltaba conexión en el arranque del partido pero Chequia no lo aprovechó. Con Davidovich cada vez más recuperado anímicamente después de su derrota, los españoles comenzaron a leer mejor las jugadas de los checos y tras el empate a cinco consiguieron un break definitivo para adjudicarse la primera manga (7-5).



Parecía que España había empezado con mucha más confianza el segundo set, pero la igualdad marcó el partido. Granollers, con su experiencia en dobles, tiró del carro, aunque su veteranía no fue suficiente y el partido se decidió en el ‘tie break’. España dispuso de dos puntos de partido que no aprovechó y Chequia forzó el tercer set ante la frustración de Davidovich, que estampó la raqueta y una botella de agua en el suelo.



El equipo hispano acusó el golpe y Davidovich cedió su servicio en el quinto juego dando a los checos una ventaja que supieron gestionar para llevarse el partido.



El arranque de España en la Copa Davis este miércoles fue para olvidar. El 3-0 reduce muchísimo las opciones de clasificación, ya que el punto de dobles aún hubiera dado un pequeño margen pensando en un hipotético triple empate en este grupo C.



Si este jueves Chequia derrota a Corea del Sur y España pierde el viernes ante una Serbia, que además contará con Novak Djokovic, se esfumarán matemáticamente las opciones de clasificación para la Final a Ocho de Málaga.

Zapata empieza con mal pie

España arrancó su participación en la Copa Davis con una derrota ante Chequia, en el estreno de Bernabé Zapata en la competición y de David Ferrer como capitán español, tras perder ante Tomas Machac (4-6 y 4-6) el primer partido de la serie ante los checos de la fase final del Grupo C de la Copa Davis que se celebra esta semana en Valencia.

Así, Machac sumó el primer punto para los checos y, a continuación, Alejandro Davidovich se medirá a Jiri Lehecka para intentar igualar la eliminatoria y que España llegue con vida al partido de dobles en el que Davidovich y Marcel Granollers formarán pareja contra Jiri Lehecka y Adam Pavlasek

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El valenciano Zapata, que tuvo la oportunidad de jugar el primer partido de España en su tierra tras una buena temporada que le llevó en mayo al número 37 del ránking mundial y a su primera convocatoria con el equipo nacional, empezó con ganas y respaldado por la afición de la Fonteta, pero su inicio estuvo lejos de ser brillante y perdió su servicio en el primer juego.

Tras un mal arranque, el tenista valenciano parecía recuperarse y logró su primer juego (1-2), pero su reacción fue un espejismo. La seguridad y la agresividad de Machac crecía conforme más dubitativo se mostraba Zapata, que se vio totalmente sorprendido por el checo, que se sentía tan confiado que arriesgaba en su juego.

Entre ese atrevimiento de Machac, Zapata dispuso de bola de break, pero desaprovechó la oportunidad de igualar el set a tres y, entre fallo y fallo del español, la distancia creció hasta 3-5. El checo se mostró sólido en su servicio y se adjudicó la primera manga con 4-6.

En el segundo set, Zapata, ya sin margen de error, se puso por primera vez por delante con un juego mucho más acertado y con seguridad en su derecha, pero seguía sin encontrar la regularidad al servicio para marcar la diferencia ante Machac, que le devolvía cada golpe e igualó a tres el parcial y se puso por delante en el siguiente juego con un rotur de servicio decisiva para la suerte del partido (3-4).

Machac aguantó ante un Zapata que quería revolverse con buenos puntos, pero otra vez su irregularidad le privó de forzar el tercer set y el checo supo mantenr su renta para llevarse el primer punto.

Davidovich cae ante Lehecka

El número uno español Alejandro Davidovich no pudo con el checo Jiri Lehecka, quien se impuso por 7-6(5) y 7-5 para dar el primero punto a Chequia (2-0) en el grupo C de la Copa Davis que se disputa esta semana en Valencia, lo que complica y mucho las opciones del equipo español de obtener la clasificación para la Fase Final a Ocho de Málaga.

Se presumía un partido igualado entre dos jugadores con un ránking ATP similar en el top-30 y así fue, aunque la mayor consistencia del jugador checo en los momentos decisivos le permitió llevarse la victoria y el punto de esta eliminatoria.

El jugador malagueño que afrontaba su primer partido de individuales en la Davis saltó a la pista de la Fuente de San Luis con la presión añadida por la derrota en el anterior partido de su compatriota Bernabé Zapata. Davidovich estaba obligado a ganar para mantener viva a España no solo en la eliminatoria sino probablemente en sus opciones de acabar entre los dos primeros de un grupo en el que Serbia parte como gran favorita.