El equipo español de la Copa Davis, en El Partidazo de COPE: "Ojalá que el público sea una caldera"

Sobre el hecho de jugar en casa

Antes cuando hacíamos la Copa Davis era una encerrona, ahora ya no... Rafa Nadal: ”Es una encerrona un poco hacia nosotros mismos” (risas) “Si tuviéramos que elegir no elegiríamos estas condiciones”

Sergi Bruguera: “Nosotros jamás hubiéramos elegido esta pista, nosotros pondríamos tierra batida”

Rafa Nadal: “Necesitamos el apoyo de la afición”

Pablo Carreño: “El único beneficio que tenemos es el apoyo de la afición”

Sobre Gerard Piqué

“A Piqué se le ve súper involucrado, muy ilusionado y pendiente de que todo el mundo esté contento”

“Gerard y todo su equipo han conseguido algo muy difícil”

Sobre el nuevo formato de Copa Davis

Rafa Nadal: “No creo que una competición de este calibre dependa de que esté yo o no”

Sergi Bruguera: “Este nuevo formato es muy atractivo. Es más fácil traer a grandes jugadores”

Sobre el estado de Rafa Nadal: “Me encuentro bien, con ilusión. Estoy bien físicamente porque he hecho un calendario conservador”

Sergi Bruguera: “Con ganas de empezar ya. Hemos trabajado mucho para estar a tope y tengo ganas de empezar”

Rafa Nadal: “El hecho de poder compartir esto en equipo siempre lo hace todo más ameno, el ambiente muy bueno, ellos llevan tiempo aquí entrenando y sé que han entrenado muy bien, yo solo he podido hacer dos entrenos, pero espero que sean suficientes como para llegar competitivo”

Antes cuando hacíamos Davis era una encerrona, ahora ya no. Ahora es una cosa igual para todos, ¿no?: “Es una encerrona un poco hacia nosotros mismos (se ríe)”

¿La hemos pifiado un poco?: “No, no la hemos pifiado porque no la hemos organizado nosotros. Antes, cuando jugábamos en casa lo organizábamos nosotros. Ahora lo organiza la Federación Internacional, conjuntamente con COSMOS, con lo cual ellos han elegido las condiciones que creían más oportunas. Creo que nuestro tenis ha evolucionado para poder ser competitivo en todas las superficies, pero evidentemente si tuvieramos que elegir no elegiríamos estas condiciones”

Feliciano López

¿Te gusta la pista?: “Es lo que hay. Cuando la Federación Internacional organiza una competición así, pone una pista neutral para no favorecer a nadie y está claro que España hubiera elegido jugar en tierra ante cualquier rival y ante cualquier circunstancia. Pero bueno es una pista que no se nos da mal, estamos adaptados a ella y el equipo está preparado para poder competir. Evidentemente juegas contra equipos muy buenos y ya veremos que pasa, pero nos sentimos bien preparados para poder competir que eso es lo importante”

Rafa Nadal sobre la vuelta de Luis Enrique a la Selección: “Me parecería bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique. Cuando ocurren cosas así, se hace difícil hasta realizar cualqueir comentario. Avanzar en la vida después de golpes como este es difícil, pero si se siente con fuerzas sería lo mejor y un gran ejemplo para el grupo también. Le daría una fuerza especial a todos”

Sergi Bruguera: “Es un formato bastante diferente. Con 3 sets no tienes prácticamente margen de error, ni por puntos ni por el partido”

Nadal: “Aquí estamos en equipo, somos un grupo de buenos amigos desde hace muchos años, por suerte. Es un ambiente completemente diferente. Es una semana completamente distinta a lo que hacemos durante el año. Nos divierte porque entre todos nos llevamos bien. Cuando hay malos rollos o tensiones, las cosas son distintas”

¿Eso ha pasado alguna vez?: “Después de tantos años alguna cosilla puede haber pasado, pero durante todos los 15-16 años que llevo en el equipo español, el 99% de las veces ha ido fenomenal a nivel de relación de grupo y de trabajo en equipo”

Sergi Bruguera

¿Tienes clara la gestión del equipo?: “Tengo la suerte de contar con estos jugadores que no te puedes equivocar, salga quien salga lo va a hacer bien y España va a estar bien representada”. “Tengo confianza en todos ellos. Siempre es mejor tener problemas para escoger porque significa que todos están capacitados para hacerlo”

¿Dónde son las charlas? ¿Cómo eliges ese momento?: Durante los entrenos, a veces son conversaciones, momentos en los que te quedas con un jugador en el coche... y luego cuando ya toca el partido pues se plantea el partido individualmente con cada uno”

Sobre el “pique” de hoy en el entrenamiento entre Rafa y Pablo Carreño

¿Te hemos visto un poco picado con Rafa por algo en el entrenamiento. ¿Qué ha pasado?: Pablo Carreño: “Nada que Rafa quería ganarme, pero no ha podido y como es muy ganador pues ha terminado el entrenamiento un poco picado. Nada grave” (risas) ¿No has podido ganar a Pablo? Responde Rafa Nadal: “Bueno, 4-4 y 15-40. Tú valoras quién ha ganado. Las matemáticas se ve que a Pablo no se le dan muy bien” Pablo Carreño: “Al final, un 4-4 es un emapte” Rafa Nadal: “Se había acabado la hora, iba ganando (15-40) pero está claro que tenía un 90% de levantar el break” Pablo Carreño: “También hay que decir que Rafa me ha puesto una encerrona poniendo los entrenamientos a las 09.00 de la mañana buscando que estuviera dormido, pero no ha podido” Rafa Nadal: “Es que quieren entrenar a las 12.00 la gente más joven”

Pablo ¿Eres muy vago o qué? (risas): “No soy nada vago, pero jugando a las 18.00 de la tarde entrenar a las 09.00 de la mañana, no procede” Rafa Nadal: “Yo simplemente quería entrenar y solo teníamos dos horas de pista, de 12.00 a 14.00, y para entrenar dos veces había que buscar una solución y la solución era entrenar antes de que llegara nadie”

Sergi Bruguera

¿Has tomado nota de quién trabaja y quién no?: “La verdad es que curran todos, es un placer estar aquí rodeado de estos jugadores. Es un trabajo facilísimo y lo disfruto mucho”

Feliciano López

Tú eres director del Madrid Mútua Open ¿qué tal lo está haciendo Piqué?: “Creo que es un gran reto el que tiene COSMOS por delante y han puesto una ilusión tremenda. Las cosas en la Caja Mágica esta semana están saliendo muy bien. A Piqué se le ve súper involucrado, muy ilusionado y pendiente de que todo el mundo esté contento allí, que toda la gente esté a gusto, que se lleve un buen recuerdo de este primer año en el que hay muchos ojos puestos y le veo muy contento. Ahora solo falta que gane España”

Sergi Bruguera

“Me gusta este formato. Es muy diferente al anterior. Este nuevo formato es muy atractivo, los 16 países en el mismo sitio, ves partidos espectaculares y luego creo que con este formato es más fácil traer a los grandes jugadores”

Rafa Nadal

Que tú estés en la Copa Davis es un espaldarazo, ¿no?: “No creo que una competición de este calibre dependa de mí. Hay muchos jugadores del máximo nivel representando a sus países. Siempre he dicho que tenía la predisposición de estar aquí”

Te preguntamos mucho cómo estás: “Es normal, me lo he ganado (risas). Es verdad que he tenido una carrera muy buena, pero con bastantes problemas físicos y agradezco que la gente se preocupe”

¿Has tenido más lesiones y molestias que el resto? Yo creo que seguramente seas como los demás en este sentido...: “Yo creo que no, que mis competidores directos yo creo que no. Desgraciadamente. Basta mirar los Máster 1000 y los Grand Slams que me he perdido por lesiones comparado con Federer y Djokovic. Evidentemente he perdido más que ellos, pero lo he tenido y ya está. Quizá han tenido un cuerpo que les ha permitido aguantar mejor y yo he tenido otras virtudes”

Y de cabeza ¿cómo estás?: “Yo estoy bien, con ilusión. He hecho un calendario conservador todo el año y estoy bien. Mañana es un día muy importante para todos”

¿Te pone esto tanto como un Grand Slam?: “Son cosas diferentes. Hay momentos y momentos. Mañana empiezas a jugar una competición donde vas a defender a tu país y a tus compañeros, y sabes que no puedes fallar o, al menos, tienes que dar el máximo”

Con Piqué ¿Qué tal?: “Bien”

Mantienes una relación fluida, se ha interesado en cómo estás...: “No he hablado con él, sinceramente. Cuando Gerard estaba en el proceso de organizar este gran evento hablé un par de veces con él y yo le di mi opinión de las cosas”

¿Te hizo caso?: “No me acuerdo ya”

Si le pediste tierra no te hizo caso...: “No, es que en ningún caso le pedí tierra. Para nada. Entiendo las circunstancias. En estos momentos del año era muy difícil jugar una Copa Davis en tierra. Simplemente, a la hora de entender cómo funcionaba el circuito, cómo podría ser buena la competición para que los mejores jugadores del mundo pudieran asistir y yo simplemente le di mi opinión. Ojalá que pudiera ser válida”

“Gerard y todo su equipo han conseguido algo muy difícil que es cambiar algo que era igual desde hacía muchos años y en un organismo muy tradicional como la Federación Internacional de Tenis, donde siempre los cambios han costado una barbaridad. Han llegado con fuerza, han cumplido su objetivo y como jugador solo les puedo agradecer a los que han invertido en este nuevo proyecto”

Te apetece jugar dobles: “Me apetece lo que quiera el capitán que yo juegue”

Sergi Bruguera

¿Podría jugar Nadal dobles?: “Sí, claro. Todos los que están aquí podrían jugar dobles. Rafa porque no se prodiga mucho, pero para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. No te voy a decir quién va a jugar, pero es una posibilidad que juegue evidentemente”

Roberto Bautista

¿Qué pasa con la bola en pista dura en Madrid?: La bola suele ir más rápida por el aire que a nivel del mar y aquí en Madrid es uno de los sitios más rápidos del calendario”

Sobre la presión en la pista de los aficionados

Pablo Carreño: “Yo espero que aprieten y ojalá que haya una caldera. Necesitamos que todo lo que pueda sumar la afición, sume. El único beneficio que tenemos de jugar en Madrid es ese, que la gente anime”

Sergi Bruguera: “Nosotros si tuviésemos que jugar en casa, jamás pondríamos esta pista, sería la última, pondríamos tierra. Cada vez que hemos jugado fuera nos han puesto en superficie. Es lo más complicado para nosotros. Es lo que hay, el público es importantísimo, jugar en casa, también. Nos tenemos que agarrar a todas las cosas que nos beneficien”

Feliciano López: “Yo creo que, de todos los sitios que hemos jugado en España, de las más bonitas que recuerdo fue aquí en Madrid, en Las Ventas. Jugar en casa es muy bonito y creo que vamos a vivir un ambiente espectacular. Va a estar llenísimo. Vamos a sentir el apoyo de la gente y eso hay que tenerlo en cuenta también”

Rafa Nadal: “Hemos jugado muchas competiciones, recuerdo muchas en el sur que han sido espectaculares. La realidad es que la gente, casi siempre, se ha portado muy muy bien”

El tema de las entradas, ¿tenéis para repartirlas entre amigos y familiares?

Rafa Nadal: “No sobran entradas, pero si quieres lucho una para ti (Juanma). Hablo con quien tenga que hablar y te la consigo”

Feliciano define a Marcel Granollers

Feliciano López “Es difícil definirle en una palabra. Es un tsunami de día, las olas son por el día”

La visión de Marcel sobre esta Copa Davis

Marcel Granollers: “Tengo muchas ganas, igual que todo el equipo. Estar aquí en la Copa Davis y representar a tu país es muy bonito. Llevamos unos días entrenando muy bien y yo creo que estamos preparados para el partido de mañana”

Sobre el vídeo que se difundió en redes sociales en el que el equipo español seguía la victoria de Rafa Nadal ante Medvedev

Sergi Bruguera: “Era un partido espectacular”

Pablo Carreño: “Hombre, se estaba jugando la plaza. Con 6-1 y en el tercer set por debajo lo mismo ni lo convocaban” (ironía) (risas)

Rafa Nadal: “(Carreño) Es un fantasma” (se ríe)

En relación a la amistad y el buen ambiente que hay entre Nadal y Pablo Carreño

Pablo Carreño: “Me llevo bien con Rafa y con todos”

El equipo de tenis español desvelando de qué equipos de fútbol son cada uno

Pablo Carreño: “Yo soy del Sporting de Gijón. En 'La Resistencia' pedí la camiseta de Ramos para fastidiar un poco”

Feliciano López: “Del Madrid”

Rafa Nadal: “Del Madrid y tenemos al Mallorca ahí en Primera”

Marcel Granollers: “Espanyol”

Roberto Bautista: “Villarreal”

Sergi Bruguera: “Del Barça”

Sobre el enfado de Rafa Nadal cuando un periodista le preguntó si su reciente boda le afectaba deportivamente

Rafa Nadal: “No le dí una cornada, yo le contesté bastante tranquilo. Simplemente, cuando digo la última palabra en inglés, un inglés que voy mejorando y que no hablo perfecto, dije lo que salió, no lo quise decir en la manera en que me salió. Igualmente, creo que la pregunta es legítima, pero a mi modo de ver en ese momento no era adecuada. Cuando sales de perder un partido por 6-4 y 6-2, que sales de una lesión, que has hecho un desastre, evidentemente, te sorprende”

Hablando de bodas

Roberto Bautista: “Yo me caso la semana que viene”

Pablo Carreño: “Yo espero casarme, pero no sé cuándo”

Rafa Nadal: “Hay que pensarlo bien”

Sergi Bruguera: “Es importante que tengan amor, me gusta que tengan amor. Mejor que ya lo tengan y no lo vayan a buscar este fin de semana. Que estén concentrados aquí”

Una serie de preguntas para demostrar si hay confianza entre ellos

-¿Rafa, a quién no le dejarías las llaves de tu casa?

Rafa Nadal: “Al que está todo el día haciendo el fantasma, a Carreño”

-Carreño, ¿a quién no te llevarías de vacaciones?

Pablo Carreño: “Yo creo que me los llevaría a todos, pero al capitán no que me mete mucha caña”

-Marcel, ¿ a quién le pedirías 1.000 euros si un día tienes un problema con la tarjeta?

Marcel: “A Rafa. Se lo devolvería luego”

-Roberto Bautista, ¿con quién no dejarías que Ana (tu novia) fuera al cine?

Roberto Bautista: “Con Marcel, que es el único soltero”

Feliciano López, imagínate que quieres ser padre soltero, evidentemente necesitas la ayuda de una mujer y que la mujer diga que sí. ¿A quién de los cuatro le pedirías el favor?

Feliciano López: “El tema de la gestación subrogada no lo llevo bien. No sé si voy a poder contestar a esta pregunta”

Sobre la agenda que tiene el equipo español mañana en la Copa Davis

Sergi Bruguera: “Cada uno entrena diferente porque se juegan en diferentes horarios. Los que puedan jugar el doble jugarán antes. Luego entrenarán Roberto Bautista y Rafa... cada uno a una hora”

Sobre el diseño del equipo y quiénes se enfrentarán a qué rivales

Sergi Bruguera: “El único diseño de eliminatoria que me gusta es con el que ganemos. Ya lo veremos mañana”

Sobre las ausencias de Medvedev y Cilic

Sergi Bruguera: “La baja de Cilic sí les penaliza a los croatas. Es una baja fuerte porque es un jugador espectacular. En el caso de Rusia, no estoy de acuerdo. Sí, Medvedev es buen jugador pero Kachanov y Rublev son grandes jugadores”

Sobre el verse las caras en la final con Kyrgios

Rafa Nadal: “He jugado una final contra él. Yo no jugaría contra él. Si fuera en superficie de tierra te contestaría con quién no quiero verme en la final. Aquí es muy difícil, Francia tiene equipazo, Serbia tiene equipazo... Aquí te cambia la visión de cada eliminatoria. Por buenos individuales que tengas, los que vas a tener en frente son partidos que se van a decidir por muy pocos detalles. Cualquier cosa puede pasar contra muchas selecciones. Es una competición completamente abierta”