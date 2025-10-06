Tapia y Coello reivindican su liderazgo levantando el Premier Padel de Rotterdam

Agustín Tapia y Arturo Coello han vuelto a tocar metal. Una semana después de la derrota en Düsseldorf, los número uno del mundo se han tomado la revancha y han conquistado el Premier Padel P1 de Rotterdam, imponiéndose a Ale Galán y Fede Chingotto por 6-3 y 7-6(4). Un triunfo de autoridad que reafirma su liderazgo y les permite sumar su décimo título de la temporada.

La final comenzó con un arranque demoledor de los campeones. Coello dominó en la red y Tapia, inspirado y eléctrico, desequilibró desde el fondo de la pista. La pareja número uno rompió pronto el servicio de sus rivales y, aunque Galán y Chingotto respondieron con un contra-break, Tapia volvió a imponer su pegada para recuperar la ventaja y cerrar el primer set por 6-3 con una superioridad indiscutible.

El segundo parcial fue mucho más equilibrado. Los dirigidos por Jorge Martínez resistieron cada ataque y se mantuvieron firmes hasta forzar un tie-break. Pero en ese terreno, Tapia y Coello volvieron a exhibir la solidez que los ha convertido en una pareja casi invencible: concentración, temple y una sincronía perfecta para sellar el 7-6(4) definitivo.

Más allá del resultado, Rotterdam ha significado mucho para ellos. Era un punto de inflexión tras la derrota en Alemania, una prueba de carácter que han superado con nota. Tapia, desatado en ataque, y Coello, imperial en defensa, han demostrado que siguen siendo el referente absoluto del pádel mundial. Su conexión, afinada y madura, ha vuelto a marcar la diferencia en los momentos decisivos.

En el cuadro femenino, Gemma Triay y Delfi Brea también han confirmado su hegemonía al vencer a Ari Sánchez y Paula Josemaría por 6-2, 3-6 y 6-4. Con su noveno título de la temporada, las número uno amplían su dominio en un curso que las consagra como la pareja más consistente del circuito.