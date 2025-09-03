Alejandra Salazar liberada y motivada tras anunciar su adiós en 2026: “Quiero disfrutar cada partido como si fuera el último”

Alejandra Salazar ha vivido este verano uno de los momentos más significativos de su carrera: anunciar que se retirará al final de la temporada 2026. La noticia ha marcado un antes y un después en la vida de la madrileña, que ha confesado sentirse liberada y con energías renovadas para encarar sus últimos meses como profesional. Con la serenidad que da la experiencia y la ilusión intacta, la número uno de la historia del pádel femenino ha compartido sus sensaciones en una entrevista a COPE tras dar un paso tan trascendental.

Aprovechando el comienzo del Premier Padel Comunidad de Madrid P1, una de las plazas más especiales para ella, Salazar ha regresado a la competición con una mezcla de sensaciones: “Estamos entre ilusionados y un poco más nerviosos de lo habitual, porque aquí juegas ante tu gente, tu familia, tus amigos”. Tras unas semanas en las que ha combinado descanso con entrenamientos específicos, ha asegurado llegar con fuerzas para afrontar el último tramo del año competitivo.

Su presente inmediato pasa por el proyecto con Martina Calvo, su joven compañera, con quien ha comenzado una nueva etapa cargada de ilusión. “Me he encontrado con una chica supermadura para su edad, muy alegre, lista dentro y fuera de la pista. Ojalá pueda contagiarme de su frescura y, al mismo tiempo, transmitirle mi experiencia”, ha explicado. La pareja ya ha demostrado que tienen potencial para competir contra las mejores, aunque Alejandra ha insistido en la importancia de consolidar su identidad como dupla antes de fijarse metas mayores.

El gran titular de los últimos meses, sin embargo, ha sido su anuncio de retirada. La madrileña lo ha tenido claro: quería decidir ella misma el cuándo y el cómo. “Lo he meditado mucho y, cuando la decisión depende de uno, todo es más sencillo. Ojalá pueda retirarme cuando yo quiero, sin lesiones que me obliguen a adelantarlo”, explica.

Con 39 años, cuatro números uno mundiales, siete títulos de campeona del mundo y más de 60 torneos en su palmarés y una longevidad admirable, Alejandra se ha ganado el respeto de rivales, compañeras y aficionados. Ella misma ha reconocido sentirse plena: “Me voy satisfecha y realizada. No podría haber pedido mayores éxitos. Me lo he pasado bomba desde los quince años hasta hoy, y me he sentido siempre muy querida”.

Esa mezcla de orgullo y gratitud ha sido una constante en su discurso. Salazar no solo ha resaltado los títulos, también el legado humano que deja en el deporte: “Creo que he podido aportar a todas mis compañeras buenos momentos y al público un juego atractivo. Todo lo que venga a partir de ahora será un regalo”, ha subrayado.

“Me voy satisfecha y realizada. No podría haber pedido mayores éxitos"

Alejandra Salazar ha confirmado que se ha quitado un peso de encima tras comunicar su decisión, y eso le ha permitido recuperar la frescura de sus primeros años: “Quiero disfrutar de cada partido como si fuera el último”, ha confesado.

El futuro inmediato lo afronta con calma, centrada en seguir disfrutando cada punto y en compartir pista con Martina. Además, se ha mostrado ilusionada con la pala homenaje que lleva su nombre, la Bullpadel Flow Legend, es un guiño a una trayectoria repleta de hitos: dieciséis Master Finals disputados, seis conquistados, nueve Mundiales jugados y siete ganados. Una hoja de servicios única en el pádel femenino.

Con esa mentalidad, la madrileña encara la recta final de una carrera irrepetible. Lo hace con la satisfacción del deber cumplido, el cariño de todo el circuito y el deseo de dejar un legado en forma de ejemplo para las nuevas generaciones. Quince meses todavía por delante para seguir escribiendo páginas doradas y recordarle al mundo por qué Alejandra Salazar es, y será siempre, una leyenda del pádel.