Sara Errani se reinventa y pasa de ganar Roland Garros a jugar un de las pruebas más importantes de Premier Padel

De París a Roma en 24 horas. Del polvo de ladrillo al césped sintético. De la gloria del dobles en Roland Garros a las paredes de cristal del Foro Itálico. Sara Errani ha dado un giro profesional en su carrera. Con el título fresco en la catedral del tenis francés y la tierra batida en los cordones, la italiana se ha lanzado sin miedo a su primera aventura en el pádel profesional.

Después de ganar en una semana en Roland Garros el dobles y el dobles Mixto, Errani va a empezar a competir en uno de los cuatro torneos más importantes de la temporada en el circuito Premier Padel, el BNL Italy Major, después de obtener una invitación. El escenario no puede ser más simbólico: la pista Nicola Pietrangeli, una referencia del tenis femenino. Su nueva compañera de pista va aser Giulia Dal Pozzo, con quien ha tenido su primera toma de contacto esta mañana en Roma.

"Las ganas de ganar siempre están, pero soy consciente de que será difícil. Soy competitiva en todo y tengo curiosidad por ver el nivel de las mejores", ha comentado la italiana en el Foro Itálico tras su primer entrenamiento, donde debutará el martes en la primera jornada del cuadro principal del BNL Italy Major Premier Padel. En primera ronda de este segundo grande del año se van a ver las caras con la pareja española formada por Sandra Bellver y Maria Rodríguez. En caso de victoria, las italianas se medirían con las finalistas de 2024, Lucia Sainz y Patty Llaguno.

Respecto a cambiar la raqueta de tenis por la pala de pádel, la jugadora ha explicado que no le va a resultar extraño: "Estoy bastante acostumbrada, porque cuando estoy en casa en España, lo hago a menudo, entreno por la mañana y juego al pádel por la tarde . Últimamente no jugaba mucho al pádel porque estaba muy ocupada, aunque siempre llevaba la pala en la bolsa".

El principal hándicap va estar en controlar los rebotes en las paredes: "Como para todos los tenistas, lo más difícil es acostumbrarse a la pared. También me gustaría entender mejor cuándo jugar y cuándo no, todavía no soy muy experta, no siempre veo bien las situaciones".

"Estoy muy contenta de estar aquí. Lo había hablado con Luigi Carraro, el presidente de la Federación Internacional de Pádel. La fecha de Roma era perfecta, justo después de París y sin otros compromisos. Cuando supe que me daban un wild card, me puse muy contenta. Se lo decía a todo el mundo: voy a jugar. Me gustaría jugar más torneos. Además, el pádel es un gran entrenamiento también para el tenis", explica Errani.