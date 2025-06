Ale Galán, Marta Ortega y Álex Ruiz tienen nueva pala... y una historia que contar

Qué pasaría si el día en que naciste pudiera definir no solo tu personalidad, sino también tu estilo de juego? ¿Y si tu planeta regente marcara la energía con la que entras a la pista? Con esa premisa tan novedosa, Adidas Padel ha lanzado PRO-EDT 2025, una colección edición limitada que transforma la forma en la que entendemos una pala de pádel: no como una simple herramienta de competición, sino como una extensión del alma del jugador.

Esta propuesta que mezcla lo espiritual con lo deportivo está Inspirada en la tradición ancestral que vincula los días de la semana con los planetas del sistema solar, PRO-EDT, además de por la tecnología que incorporan las palas, destaca por el relato que encierra cada una de ellas.

La colección está protagonizada por tres referentes del circuito profesional e iconos de la marca alemana: Ale Galán, Marta Ortega y Álex Ruiz. Cada uno representa una energía cósmica distinta, determinada por su día de nacimiento y el planeta que lo rige. No es solo marketing: cada pala ha sido diseñada para reflejar tanto su estilo técnico como su esencia emocional.

Galán, nacido un miércoles, está conectado con Mercurio, el planeta de la estrategia, la velocidad y la precisión. Su pala es rápida, cerebral, adaptable. Un fiel reflejo de su juego imprevisible y de su capacidad para leer la pista como pocos. Marta Ortega, nacida un viernes, vibra bajo la influencia de Venus, símbolo de armonía, belleza y fortaleza interior. La pala que lleva su nombre combina control y potencia con una elegancia sutil, ideal para quienes buscan equilibrio y determinación. Por su parte, Álex Ruiz nació un domingo y canaliza la energía del Sol: liderazgo, magnetismo y poder. Su pala está hecha para dominar, con un diseño que irradia presencia y carácter.

Las palas incluyen elementos personales como las coordenadas exactas del lugar y fecha de nacimiento de cada jugador, así como momentos clave de su trayectoria. Son piezas únicas que narran una historia, que vinculan pasado, presente y futuro de quienes las empuñan.

Con PRO-EDT 2025, adidas padel no solo pone en manos del jugador una herramienta de precisión, sino un símbolo de identidad. Una pala que no se elige solo por sus prestaciones, sino por lo que representa. Porque en la pista no solo se compite: también se expresa quién eres.