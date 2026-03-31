Ale Galán, en El Partidazo de COPE: "Las parejas que más tiempo llevamos somos las que estamos en todas las finales"

Ale Galán está de celebración. El jugador de pádel madrileño acaba de ganar su segundo título de la temporada en el Miami Open de Premier Padel junto a su compañero Chingotto, una victoria que recorta distancias con los número uno, Tapia y Coello. En una charla en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Galán ha repasado su gran estado de forma y la rivalidad que define la cima del pádel mundial.

Una rivalidad al rojo vivo

La batalla entre Galán-Chingotto y Tapia-Coello se ha convertido en el gran clásico del pádel actual. "Últimamente veo que la gente se aburre del clásico, pero estamos haciendo cositas, estamos intentando darles guerra", comentó Galán. Aunque la relación con sus máximos rivales es buena, admite que no hay cenas conjuntas: "Somos rivales, pero tenemos buena relación. Nos estamos haciendo mejores los unos a los otros, nos admiramos mucho".

Estamos intentando darles guerra" Ale Galán

Pese a que el cara a cara histórico sigue favoreciendo a los argentinos, la pareja hispano-argentina ha ganado dos de los cuatro torneos de la nueva temporada. "El head to head de momento cae para ellos, pero, bueno, temporada nueva, llevamos 4 torneos, nosotros hemos ganado 2", explica. Galán también recordó cómo el año pasado estuvieron a punto de arrebatarles el número uno en el último tramo de la temporada, una hazaña que se escapó en la final del torneo de Acapulco.

La clave del éxito: trabajo y constancia

Incluso durante sus tres días de vacaciones en el Caribe tras el torneo de Miami, el trabajo no cesa. "Hay que seguir, estamos iniciando la temporada, entrenando la parte física, que yo creo que es la imprescindible para aguantar todo el año", afirma. Aunque se permite alguna licencia, como la cena de celebración en un restaurante italiano con "una buena botella de vino", se cuida mucho: "Soy más de hamburguesa y un vinito, pero me cuido bastante".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Ale Galán durante un partido de Premier Pádel

Preguntado por la gran competitividad del circuito, con constantes cambios de pareja, Galán defiende la estabilidad como un valor clave. "Las dos parejas que estamos ahí en todas las finales somos los que más tiempo llevamos", apunta. Al definirse a sí mismo, no destaca un golpe en particular, sino su polivalencia: "Creo que diría adaptarme a los compañeros que he tenido y sacar el mejor nivel de ellos. Puedo ser completo, quizás no soy el mejor en nada de esos golpes, pero un poco de todo puedo tener".

Famosos, fútbol y pádel

El pádel se ha convertido en el deporte de moda entre los famosos, y Galán ha compartido pista con varias estrellas. Recientemente, desveló una anécdota sorprendente: "Hace poco me han ganado Javi Guerrero y Raúl González Blanco un partido". También ha jugado con Zidane y espera un partido contra el chef David Muñoz. "Sé que están jugando mucho Nicky Romero, Arjen Robben... juega muy bien, tiene incluso puntos FIP", añadió, destacando el gran nivel del exfutbolista holandés.

Como reconocido seguidor del Real Madrid, Galán se mostró optimista de cara al tramo final de la temporada. "Confío a muerte en el Real Madrid", aseguró sobre la eliminatoria de Champions contra el Bayern de Múnich. A pesar de su fama y de ser una de las grandes figuras del deporte español, el madrileño mantiene los pies en el suelo: "Yo no considero esa estrella, la gente es superagradecida y supercercana".