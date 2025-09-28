Galán y Chingotto espantan los fantasmas ganando a Tapia y Coello en la final del Premier Padel de Alemania

En Düsseldorf no solo se ha jugado un torneo, se han roto cadenas. Ale Galán y Fede Chingotto han vencido a sus peores pesadillas, Arturo Coello y Agustín Tapia, en una final que ha tenido mucho de liberación personal. Y en el cuadro femenino, Delfi Brea y Gemma Triay han resistido durante más de tres horas para llevarse un partido que ya forma parte de la historia del circuito.

Los chicos de M3 Padel Academy han logrado un triunfo que vale más por lo emocional que por lo deportivo. Hasta ahora, Coello y Tapia les habían castigado en casi todos los enfrentamientos, pero esta vez la historia ha sido distinta. El primer set ha tenido de todo: los número uno han servido para cerrarlo con 5-4, pero Galán y Chingotto han forzado el tie-break.

Ese momento solía ser un muro: seis desempates previos frente a los líderes del ranking, seis derrotas. En Alemania, sin embargo, se ha roto la maldición. Tras desperdiciar tres bolas de set, han encontrado la calma necesaria para sellar el 7-6 (9-7). En la segunda manga, con la confianza que tantas veces les había faltado, han dominado con claridad para cerrar el partido por 6-2. Ha sido su quinto título del año y el número 50 en la carrera de Galán: “Estamos muy contentos, felicidades a Arturo y Agustín por llevarnos al límite”, ha dicho Chingotto. Galán ha añadido: “Ellos siempre nos hacen mejorar, hoy ha sido nuestro día. Ahora puedo sonreír, ahora puedo reír”.

En el cuadro femenino, la resistencia ha sido la protagonista. Brea y Triay han necesitado 3 horas y 20 minutos para imponerse a Josemaría y Sánchez, en la segunda final más larga de la historia de Premier Padel. El marcador (6-4, 4-6 y 6-3) refleja la igualdad de un encuentro en el que las número uno tuvieron hasta cuatro bolas de break en el tercer set, pero no lograron aprovecharlas.

Con Düsseldorf ya en el recuerdo, el circuito viaja a Rotterdam y después a Milán. Premier Padel afronta la recta final de la temporada con todavía muchas cosas que decidir.