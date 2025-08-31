Robben cambia el fútbol por el pádel y compite en su primer torneo profesional

Arjen Robben ha vuelto a ponerse bajo los focos, aunque esta vez no ha sido en un estadio de fútbol, sino en una pista de pádel. El exjugador del Real Madrid, Bayern de Múnich y Chelsea ha debutado en el CUPRA FIP Tour, demostrando que su pasión por el deporte del 20x10 no era un simple pasatiempo. El neerlandés ha dado un paso más en su relación con el pádel al disputar el FIP Bronze de Westerbork.

Este torneo se trata de una prueba profesional perteneciente al circuito Cupra FIP Tour, organizado y gestionado por la Federación Internacional de Pádel. Junto a su compañero Werner Lootsma, superado a Ralph Boekema y Mark Weldmate por 4-6, 6-3 y 7-6. La pareja salvó hasta seis bolas de partido antes de sellar su clasificación para el cuadro principal.

La aventura, sin embargo, no ha ido más allá. En la siguiente ronda, los neerlandeses Sten Richters y Thijs Roper, números 155 y 144 del ranking FIP, han impuesto su experiencia con un claro 6-1 y 6-0. Aun así, ambos rivales han reconocido el nivel competitivo del exfutbolista: “Es el mejor exprofesional de fútbol que sabe jugar al pádel”, han señalado tras el encuentro.

“Empecé con pocas expectativas, aunque intenté luchar en la pista y hacer todos los puntos posibles”, ha reconocido el exfutbolista, que descubrió el pádel durante su etapa en Alemania, donde jugaba varias veces por semana.