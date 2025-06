Martina Calvo, la perla de Premier Padel que aspira a lo más alto: "Mi sueño es ser número uno"

Martina Calvo ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. A sus 16 años, la jugadora navarra sigue escribiendo páginas en la historia del pádel profesional al clasificarse para las semifinales del Premier Padel P2 de Valladolid. Con una madurez impropia de su edad y una sonrisa que no se borra ni dentro ni fuera de la pista, ha compartido sus sensaciones en una entrevista a COPE.

"Estoy muy feliz. Es mi primera vez en la Plaza Mayor y lo estoy disfrutando mucho", ha confesado tras su partido de cuartos de final del Premier Padel P2 de Valladolid. Calvo no ha ocultado su emoción por competir en uno de los escenarios más icónicos del circuito: "Siempre lo veía por la tele, hace dos años, y ahora estar aquí es una felicidad muy grande".

Su irrupción en el Premier Padel ha sido fulgurante. Ha demostrado que el talento no tiene edad, aunque sí exige sacrificio: “Una vez que entras en este mundo, todo va muy rápido. Pero tengo un equipo y una familia que me ayudan a llevarlo bien. Nunca me han pedido resultados. Solo me han apoyado para que haga lo que más me gusta”, ha asegurado.

El ascenso de Martina se ha sostenido sobre dos pilares: trabajo y equilibrio. Ha compaginado el deporte de élite con los estudios, una tarea nada sencilla: “Con organización, se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Hay que tener disciplina, porque si no, con los viajes sería imposible. Pero yo tengo claro que quiero estudiar y jugar al pádel, y así lo voy a hacer”, ha explicado. De hecho, ha elegido la rama de ciencias de la salud y se ha planteado estudiar fisioterapia o podología cuando termine el bachillerato.

"Me ilusiona mucho jugar con alejandra salazar"

A nivel deportivo, ha reconocido que está viviendo una etapa de aprendizaje muy valiosa junto a su actual compañera, Aranza Osoro, pero ha sido clara sobre su próximo gran reto: “Ya estamos apuntadas para Málaga con Alejandra Salazar. Me ilusiona mucho jugar con ella. Siempre la he visto por la tele, y tener la oportunidad de compartir pista es algo muy especial”.

Esta nueva etapa representa un salto cualitativo en su carrera. Alejandra Salazar, leyenda del pádel femenino, ha elegido a Martina como compañera, una apuesta por el futuro que la joven asume con los pies en la tierra: “Me voy adaptando a unas y a otras y mi equipo me ayuda a hacerlo lo mejor posible”.

El presente de Martina es brillante, pero su ambición apunta alto. Cuando se le pregunta por su meta en el pádel, no titubea: “La meta siempre es lo más alto, y es ser número uno del mundo”.

A pesar de su ritmo de vida, mantiene los vínculos con su entorno. “Mis amigas no entienden muy bien lo que hago. El otro día vinieron por primera vez a verme jugar y en la cena me decían: ‘Joder, juegas bien’. Les dije: ‘¡A buenas horas os ponéis a ver algo de pádel!’”, explicaba entre risas. Esa mezcla de sencillez y ambición define a una jugadora que todavía conserva la frescura de la adolescencia, pero ya se comporta como una profesional hecha y derecha.

Aunque reconoce que Madrid o Barcelona ofrecen entornos más profesionales, de momento seguirá en Pamplona. “En mi club viven más del jugador amateur que del profesional, pero estoy bien con mi entrenador, Pablo Semprún, y voy a seguir allí”. Martina también ha compartido su admiración por Delfi Brea, a quien considera un modelo a seguir. “Me parece una chica muy profesional, que lucha por lo que quiere. Me fijo mucho en ella”.

Con un presente prometedor y un futuro lleno de posibilidades, Martina Calvo ha irrumpido en la élite del pádel con humildad, talento y ambición. Mañana disputará unas semifinales históricas en Valladolid ante Ariana Sánchez y Paula Josemaría, pero ya ha dejado claro que su objetivo no se limita a una sola semana: quiere ser la número uno del mundo.