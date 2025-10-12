Ale Galán y Fede Chingotto firman una remontada histórica para ganar el Premier Padel de Milán

Han tenido que rozar el límite para volver a brillar. Ale Galán y Fede Chingotto han conquistado el Premier Padel de Milán tras una final memorable en la que han derrotado a los número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia. Lo han hecho con una remontada épica (2-6, 6-3 y 6-0) que no solo les ha devuelto la sonrisa, sino que ha reavivado la lucha por el trono mundial del pádel.

El arranque del encuentro ha seguido el guion habitual. Coello y Tapia han impuesto su ritmo desde el inicio, dominando con autoridad y cerrando el primer set con un claro 6-2. Su superioridad ha sido tal que todo parecía encaminado hacia otra victoria incontestable de los líderes del circuito. Sin embargo, el pádel, como la vida, siempre guarda espacio para la sorpresa.

Galán y Chingotto han sabido reaccionar justo a tiempo. Han dejado atrás la tensión inicial y han encontrado la fórmula para cambiar el curso del partido. Con una defensa impecable y una energía renovada, han conseguido frenar el impulso rival y comenzar a construir su remontada punto a punto. En el segundo set, su juego ha ganado consistencia y confianza, logrando un 6-3 que ha igualado el marcador y ha devuelto la emoción al pabellón milanés.

A partir de ese momento, el duelo ha dado un giro total. Coello y Tapia, sorprendidos por el cambio de dinámica, han empezado a cometer errores poco comunes en ellos. La tercera manga ha sido un auténtico festival de los pupilos de Jorge Martínez, que no han dado opción alguna. El 6-0 final ha reflejado una superioridad inesperada y un nivel de concentración que roza la perfección.

Este triunfo tiene un significado especial para la pareja de M3 Padel Academy. Ha sido la recompensa a meses de trabajo, de paciencia y de confianza mutua. Galán y Chingotto han demostrado que su unión no es fruto del azar, sino el resultado de una evolución constante y de una ambición que no entiende de límites. Con este título, han vuelto a situarse en la pelea directa por el número uno y han devuelto la emoción a un circuito que parecía monopolizado por Coello y Tapia.