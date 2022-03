Shevchenko pide apoyo desde San Siro: "Ucrania quiere la paz, detengamos esta guerra juntos"

El exjugador ucraniano Andriy Shevchenko lanzó un mensaje para todos los italianos desde el videomarcador del estadio de San Siro, con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en el que afirmó que "el pueblo ucraniano quiere la paz", justo antes del comienzo de las semifinales de Copa Italia entre el Milan e Inter.





Peace has no borders



La pace non ha confini pic.twitter.com/fUsiin9zYB