Manolo Lama, sobre su salida de Cuatro: "Yo tenía claro que se equivocaban"

Juan Antonio Alcalá ha comenzado la entrevista con Manolo Lama recordando las palabras de la primera entrevista de La Contraportada, con Juanma Castaño hablando sobre ambos: "Tú tienes tu estilo y yo el mío, yo soy más Bilardo y tú más Menotti”. Manolo Lama ha respondido que Castaño es “más del día a día de la radio y Alcalá más romántico...”.

"Ha sido un año de asentamiento de El Partidazo de COPE. Aunque el EGM no nos de líderes huelo que el programa gusta, pero no sé si va a llegar a ser el boom que fue El Larguero en su momento. Yo creo que somos líderes, narro partidos y veo lo que hay a mi alrededor y veo si se giran por mis comentarios o por lo de los otros”, considera Lama sobre los datos de audiencia.

"Me gusta llevar la razón cuando la tengo y como evidentemente la mayoría de las veces creo que la tengo pues peleo por ella”, ha añadido el periodista de COPE.

Cuando Lama viaja a los partidos del Real Madrid, tiene siempre un acompañante de lujo, más conocido como el micrófono inalámbrico del club blanco. Miguel Ángel Díaz. “Miguelito se apuesta conmigo 10 cosas en cada partido y me manda mensajes de las dos para enseñarme luego el mensaje bueno”.

Otro de los temas a tratar en la entrevista ha sido un tuit que publicó Alcalá hace unos días. Manolo Lama ha destacado: "Ya te gustaría ganar 400.000 pavos eh...". Alcalá ha respondido: “Menos mal que no puse 8 millones de euros si no diría que Alcalá cobra más que Carlos Herrera”.

Juan Antonio Alcalá ha recordado una anécdota de los Juegos Olímpicos de Atenas: “En la inauguración Lama nos dijo que nos vistiésemos con los colores de la ropa de la delegación española, y nos colamos con los deportistas en la ceremonia".

"Valoro muchísimo a los periodistas que se matan sin que luego aparezcan en antena"

Lama sobre su visión de la radio: "Tengo la teoría de que en las empresas debe primar el grupo. No soy muy de estrellas. Creo en el grupo como estrella. El grupo de la COPE es estrella. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Valoro muchísimo a los periodistas que se matan sin que luego aparezcan en antena. Creo que debe triunfar la radio de grupo, respecto los programas de autor porque me parecen dificilísimo pero en el deporte debe primar la radio grupal".



¿Cómo fueron los inicios de Lama en la radio?

"Yo empecé en la radio respondiendo a Héctor del Mar el número de faltas que había en los partidos y era muy feliz. ¿Que si estuve en la Eurocopa de Alemania de 1988? Sí, pero ese era mi cometido"

Sobre sus vacaciones: “En vacaciones si pudiese meterme debajo de la sombrilla de la playa todo el día, lo haría. Me gusta ver a poca gente y hablar poco de fútbol. Rafa Almansa una vez se pasó tres horas buscándome en 100 metros de playa".

Su salida de los Deportes de Cuatro:

"La salida de Cuatro me dolió por mis compañeros, no por mí. Yo tenía claro que se equivocaban con mi salida, estaban rompiendo una pareja que funcionaba. Los que vienen detrás de mí me tienen que pegar muy fuerte para echarme. Soy feliz donde trabajo y tengo ilusión por lo que hago. No pienso en mi retirada, me iré cuando no guste o cuando alguien me derroque"-