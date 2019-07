Juanma Castaño, en La Contraportada, con Alcalá: "Lama y tú sois como Bilardo y Menotti"

Juan Antonio Alcalá estrena la temporada de La Contraportada entrevistando al directo de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, que nos habla de cómo ve el programa, los datos del EGM y conocemos su lado más personal:

“Necesitamos las vacaciones porque desgasta mentalmente mucho estar desde por la mañana pensando cómo contar lo que está pasando”

“Lama y tú sois como Bilardo y Menotti, dos tíos muy buenos pero dos polos opuestos”

“El que te tiene que dar las gracias por este año soy yo, disfruto mucho de Alcalá delante del micro”

“No hacemos el programa que queremos, hacemos el programa que podemos y me gusta mucho cómo lo hacemos”

“No sé si son 681.000, pero yo creo que nos escucha mucha gente. Seremos segundos pero noto que el programa está en la calle”

“¿Mis hobbies? Leo todo el año, no puedo dormir sin leer. Y este verano me he propuesto ver Juego de Tronos entero”

“La mayoría de opiniones políticas que se vierten están predeterminadas, me gustaría que hubiera una cata a ciegas de las decisiones políticas”

“Con el paso del tiempo me he ido convirtiendo en una persona que más que equipo tiene personas con las que tienes más afinidad y te alegras de sus éxitos”

“Tengo ganas de contar que estamos viendo una buena Liga, espero que todos suban el nivel”