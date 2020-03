El homenaje de Tiempo de Juego a los trabajadores sanitarios: “¡Que viva España!”

Miles de personas se han asomado este sábado al balcón de sus casas para aplaudir y rendir homenaje a los trabajadores sanitarios que se están dejando la piel estos días en la lucha contra el coronavirus. El director de este programa especial, Paco González, ha acompañado a los oyentes por una ronda de conexiones entre una larga lista de trabajadores y colaboradores del equipo de la radio líder deportiva en España.

Arancha Rodríguez desde el domicilio, Heri Frade desde Madrid, Joan Batllori en Bacelona, Hugo Ballester en Valenciana, en Sevilla Víctor Fernández, en San Sebastián Marco Antonio Sande, Jorge de la Chica en Granada y Ángel García desde el barrio de Goya. Todos ellos conforman parte del equipo habitual de Tiempo de Juego en COPE y, hoy, han servido como corresponsales desde sus respectivas casas para que toda España pueda escuchar como miles de españoles homenajean a los trabajadores sanitarios con un gran aplauso desde el balcón de sus casas.

Vecinos de Madrid salen a sus ventanas y balcones para aplaudir a los sanitarios (EFE)

PACO GONZÁLEZ: “GRACIAS A TODOS”

El presentador Paco González dirigía como si de orquesta se tratase esta ronda de homenajes a lo largo y ancho de toda España y que hemos podido escuchar a través de Tiempo de Juego. “España entera está aplaudiendo a nuestro personal sanitario”, aseguraba Paco González.

“Tantos mensajes que no me da tiempo a leerlos, y pido perdón a los que no puedo leer, porque todos han salido en sus calles, barrios o ciudades a aplaudir”, aseguraba el director de deportes. “Gracias a todos los que cuidan de nosotros, a todos los que le toca trabajar, ya sea en hospitales, administración... Gracias de corazón, con todo lo que os queda por delante”. Unas palabras de agradecimiento que Paco lanzaba a todos los trabajadores sanitarios que no cesan en su esfuerzo por ayudar a las personas afectadas por el conocido COVID-19.

TIEMPO DE JUEGO, CON LOS SANITARIOS: “¡VIVA ESPAÑA!”

Una convocatoria que estaba fijada para las 22 horas de este sábado en los municipios de todo el país. Por ello, los corresponsales de COPE, desde su casa, han dado buena cuenta del sentir de toda España, agradecida con sus sanitarios y con la labora que están llevando a cabo.

El propio Paco González, que este sábado criticaba la “irresponsabilidad” de algunos españoles al no quedarse en sus casas este sábado. “Yo dividía España entre histéricos e irresponsables, pero no. Hay una tercera pata del banco: somos mayoría los normales y la gente maja”, aseguraba el director de Tiempo de Juego al concluir la ronda de homenajes en Tiempo de Juego.

“Así que, parafraseando al gran Guasch, ¡viva España cojones! Que es que, al final, somos los mejores”.