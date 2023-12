Galán y Lebrón seguirán juntos en 2024

Según ha informado Álvar Madrid este lunes, Ale Galán y Juan Lebrón han tomado la decisión de seguir juntos la próxima temporada. Los dos jugadores, que acaban de proclamarse campeones en Milan el pasado 10 de diciembre, han esperado a terminar la temporada para valorar lo hecho durante este año 2023 y decidir si son capaces de conseguir los retos de 2024.

