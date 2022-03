Pedri, en COPE: "Al que me rechazó para el Real Madrid le diría que ahora soy feliz jugando en el Barcelona"

VÍDEO: SIGUE LA ENTREVISTA A PEDRI EN EL PARTIDAZO DE COPE

El joven centrocampista canario del Barcelona ha pasado este miércoles por los micrófonos deEl Partidazo de COPE para hablar con Joseba Larrañaga. Pedri explica cómo vivió el Clásico, desvela algunos aspectos de su vida privada y comenta la actualidad azulgrana y de la selección española. También hay espacio para su frustrada llegada al Real Madrid y qué sintió al ser rechazado.

¿Qué tal estás?

Muy contento. De momento no me puedo quejar, están saliendo las cosas lo mejor que podían haber salido.

¿Ha dejado mucha resaca el partido del Bernabéu del domingo?

Fue un partido inolvidable, pero ahora estamos en la selección y todos somos un equipo. Nos miramos igual y nos reímos igual aquí dentro. Solo hay uno del Real Madrid aquí (Carvajal) y la verdad es que no vacilamos con eso somos un equipo y queremos ganar juntos.

Has elegido el 10 que es un señor dorsal

Me dieron a elegir entre un par de números y es un dorsal que me gusta y ha llevado gente importante como Cesc Fabregas, que es un jugador espectacular, y lo he escogido por eso. El número que más me gusta es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta, pero aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía.

¿Cuántas veces has visto el partido del domingo ante el Real Madrid?

Entero dos veces. La que viví y otra vez después del partido. Cambia bastante de verlo en la televisión, sobre todo los movimientos.

¿Jugadas cuántas has visto?

Es que por Tik Tok salen todo el rato. Alguna jugada que hace Gavi me ha salido siete u ocho veces. Alguna mía la he visto cinco o seis veces.

¿Cómo es jugar en el Bernabéu?

Espectacular y más si quedamos así.

¿El estadio en el que más te ha gustado jugar?

Creo que en el de Turquía (NEF Stadium). La gente apretaba mucho y disfruté mucho. Nunca había estado en un estadio tan brutal como ese. La gente parecía que iba a calmarse un poco, pero gritaban todos juntos y te dolían hasta los oídos.

¿Te has encontrado alguna vez con la persona que te dijo que no tenías nivel para jugar en el Real Madrid?

No. No me acuerdo quién es. Le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona.

Tu abuelo fue fundador de la peña del Barcelona en Tegueste, tu padre fue presidente. ¿Si llegas a fichar por el Real Madrid te desheredan?

Yo creo que no. Me apoyarían.

¿Cuándo marcaste tu primer gol como profesional?

Lo marqué con Las Palmas contra el Sporting. El día ni idea.

¿Y tu primer gol con el Barcelona?

Sé que fue en Champions en casa, pero ni idea de qué día fue. ¿Ante el Dinamo, ¿no? (Ferencvaros)

¿Has visto el gol contra el Galatasaray?

Si, me ha salido por Tik Tok. Me la da Ferran y veo que viene Marcao, no toco la pelota, creo que me la podía haber quitado, pero se tira mal y pasa de largo y cuando voy a chutar veo otra pierna, recortó y chuto abajo. Si llega a haber otra pierna sigo recortando hasta que me vaya fuera del campo… La verdad que fue un buen gol. Creo que hasta ahora es el mejor que he metido, espero que vengan mejores.

¿Primer recuerdo con el balón?

Por fuera de mi casa con mis padres y mi hermano jugando en la calle con tres o cuatro años.

¿Cómo le puede gustar más una manzana que un plátano a un canario?

No lo sé, pero los hay, como por ejemplo yo.

¿Hay algo mejor que las croquetas de atún?

Todo lo que haga mi madre está rico, pero las croquetas… la carnefiesta (carne de cerdo adobada) es otra de las cosas que están muy buenas, pero la nutricionista no me deja comer mucho.

¿Perreo sí o no?

No, muy mal. Bailo en la ducha.

¿Te gusta una canción que se llama Tinder?

La canción, lo otro no me gusta, no tengo.

¿Un jugador en el que te fijabas?

En Messi.

¿Qué jugador te ha sorprendido para bien?

Dembélé y Busquets. Busi es una cosa de locos.

¿Y para mal?

Que pensara que era mejor… es que todos son muy buenos. La verdad que no se quién decir. En Primera nunca he dicho este no sé qué hace aquí.

¿Has dicho que lo peor que tiene el fútbol es la presión? Tu no sabes qué es la presión después de lo del domingo en el Bernabéu.

Se nota, pero intento estar tranquilo. La gente que fallas y te dice cosas, eso lo notas fuera del campo, pero no lo he vivido mucho. Intentas estar tranquilo como Gavi, a él no se le nota la presión ni a los jóvenes que están saliendo. Vienen con más calma para manejar la presión.

¿Tres equipos que vistan de blanco?

Dije Real Madrid, Valencia y Bayern, pero que conste que la primera vez me lo dieron por buena. Es que la segunda equipación del Bayern es blanca.

¿Con qué entrenador te quedas?

Con Xavi.

¿Cuándo viste jugar a Piqué por primera vez cuántos años tenías?

El primer partido que vi a lo mejor tenía un año, pero de ese no me acuerdo. Que recuerde tendría cinco años. La verdad que ‘Geri’ no lo hace mal. Lo de volver a la selección española es una decisión suya y del míster si quiere convocarlo.

El día que recibiste el Golden Boy hiciste un discurso perfecto. ¿Lo hiciste tú?

Sí, pero mi hermano me ayudó. La verdad que estaba un poco nervioso, pero lo llevaba en la mente. Me pongo más nervioso hablando ahí que jugando, pero me salió bastante bien.

¿Qué te molesta?

Perder, perder me molesta mucho y dentro del campo de fútbol perder la pelota.

¿Quién te ha dado la patada más fuerte?

Luis Milla. Increíble, parece que no ha pegado ni una patada, pero la más fuerte me la ha pegado a mí. Fue en un derbi canario cuando estaba en el Tenerife, me pisó por detrás. No le tengo ningún rencor, eh, me llevo muy bien con él.

¿Cuántas veces te han expulsado?

Ninguna. Espero que no me expulsen nunca. No me voy a meter en fregados.

¿Quién es Fernando González López?

Mi hermano. Es el que me controla todo. Vive conmigo en Barcelona y es el encargado de cocinar. No me puedo quejar, ha tenido buena maestra.

¿Hasta cuándo tienes contrato con el Barcelona y qué cláusula tienes?

Hasta 2026. La cláusula son 1.000 millones de euros.

¿Sabes cuánto dinero tienes?

No, no lo sé. Creo que eso lo llevan mis padres y también es de ellos.

¿Qué era lo primero que querías comprar cuando tuvieras dinero?

La verdad que ni idea. La Play Station 5 cuando salió. Ahora lo que quiero hacer es comprarle una casa a mis padres o a renovar la que tenemos.

Siempre estamos diciendo Pedri es el jugador más joven de la historia en… ¿Te dice algo o te da igual?

La verdad es que me da igual, pero me alegra.

¿Has votado o lo vas a hacer?

No, no he votado.

¿A qué eres bueno al margen del fútbol?

La Play se me da bien, pero en todos los deportes. Se me dan bastante bien. El teqball (fútbol en una mesa parecida a la de ping pong) también, a eso juego con mi hermano, está guapo.

¿Qué quieres ser cuando seas mayor?

Un referente para los jóvenes.

¿Tu alineación ideal?

¿Puedo decir todo el Barcelona? Ter Stegen, Eric García, que me parece una locura sacando el balón y mi equipo debería tener el balón, y Piqué. Lateral derecho Dani Alves, que es buen amigo. Lateral izquierdo Jordi. Mediocentro Busi, Ronaldinho de mediapunta, y Xavi. Por la izquierda Iniesta, para que se meta hacia dentro, por la derecha Messi y arriba Cristiano.

¿Te fijas en los árbitros?

Si. Protesto bastante, antes protestaba menos. Protesto, pero bajito. El otro día cuando le sacan tarjeta a Busquets escucho al árbitro decir ‘a la siguiente te voy a echar’ y yo le pregunté ‘a mí’... pero si yo no he hecho nada… luego me dijo que era al que estaba detrás y me quedé más tranquilo…

¿Hablas mucho en el campo?

Si. En los balones parados a veces hablo con los rivales. El otro día hablé de muchas cosas con Valverde. Sale un balón y recuerdas una jugada de antes o le pides perdón o le dices cualquier cosa.

¿Qué haces con las camisetas que usas?

Guardarlas o regalarlas. Guardarlas pocas porque casi todas las regalo.

¿Dónde vas cuando quieres perderte en el mundo?

A Tenerife a mi casa para estar con la familia.

¿Quién es el mejor 10 que has visto?

Messi.

Luis Enrique ha estrenado una pantalla de 500 pulgadas a pie de césped para corregir los entrenamientos. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Una locura. Unai Simón me dijo ayer que estaba la pantalla y le dije que no había visto nada y es una cosa genial porque te equivocas en algo y te lo enseña directamente en la pantalla y con eso se puede mejorar mucho.

¿Qué te pide Luis Enrique, qué destacas de él?

En la Eurocopa, que es cuando más estuve con él, me pidió que jugara entre líneas, que ayudara atrás, que en la presión seas uno de los que más corra, porque todos presionamos y si uno no lo hace se nota.

¿Cuál debe ser el estilo de España?

Debe ser el fútbol de toque que hacían los que jugaban antes en la selección que es lo que nos llevó a ganar títulos y es lo que deberíamos hacer.

¿Fue excesiva la celebración en el vestuario de la victoria en el Clásico?? ¿Entiendes que en el madridismo eso genere sorpresa o cabreo?

Por una parte, lo entiendo y por otra no. Creo que ellos hubieran hecho lo mismo. Cuando ganas 4-0 al rival directo lo vas a celebrar así porque te llevas una alegría inmensa cuando sacas un partido así.

¿Qué pasó el día de la famosa prueba en el Real Madrid?

Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando. Ahora estoy donde quiero estar.

¿Te lo tomaste mal aquello?

Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa.

Un chiste para terminar

No me lo esperaba, son muchos de Bryan Gil, cuando le hagas una entrevista dile que te cuente dos o tres. Mi padre los cuenta muy bien… el problema es que algunos se meten con gente y no son bien recibidos… Yo no tengo gracia, yo soy canario no andaluz. Estoy en blanco. El otro día conté uno y no me acuerdo… se lo conté a mis amigos por la Play Station y no se rieron. Me pienso uno para la próxima vez y no se me olvida. Me lo traigo escrito para que no se me olvide…