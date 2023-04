Ciclismo.- Pau Torrent (Zamora Enamora) recibe el alta hospitalaria después de 11 días

El ciclista español Pau Torrent, del equipo Zamora Enamora, ha recibido este miércoles el alta después 11 días ingresado en el Hospital Universitario Río Ortega, a raíz de su gravísimo accidente durante la XII Clásica Valladolid-Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto.

A las puertas del hospital pucelano, Torrent ha hecho la señal de victoria. "Las primeras palabras de Pau fuera del complejo hospitalario eran dedicadas precisamente a todo el personal sanitario que ha estado todos estos días a su lado", ha indicado el equipo Zamora Enamora en una nota de prensa.

"Voy a estar en deuda con toda la gente del Hospital Río Ortega de Valladolid. Puedo decir sin miedo que gracias a su labor me han dado una segunda oportunidad y eso jamás podré olvidarlo. Además, el cuidado y trato que me han dado, al igual que a toda mi familia, ha sido soberbio", ha comentado el propio Torrent.

"Me siento un afortunado por ser ciclista del Zamora Enamora. Ya era consciente que estaba en un equipazo, pero en estos momentos tan duros me han demostrado que puedo confiar en ellos al 100%", ha añadido Torrent al obtener su alta.

"Manuel Campesino, Iván Rodríguez y Mayte Bermejo se han volcado conmigo, al igual que todos los compañeros y resto del 'staff' que, además de estar todos los días pendiente de mí y mostrarme su apoyo, han venido a verme como Gabriel Ochando. De verdad, que son mi otra familia", ha subrayado el ciclista catalán.

Campesino, director del Zamora Enamora, ha remarcado esa felicidad: "Es muy difícil explicar lo que sentimos durante ese domingo y lunes después de la caída. Días en los que el panorama que se presentaba era desolador. Y de pronto, semana y media después, vemos a Pau en pie a las puertas del hospital. Es algo que nos emociona de corazón".

Mientras, Torrent y su familia han agradecido el ánimo recibido por parte de miles de personas. "He recibido cientos y cientos de mensajes de gente que no conozco de nada y que, al enterarse de mi situación, han querido desinteresadamente regalarme su tiempo y sus buenos deseos. Es algo que me ha ayudado mucho estos días", ha dicho al respecto.

Torrent ha abandonado ya tierras vallisoletanas para viajar a su casa en Gerona, con el balance de una clavícula, una escápula y un dedo rotos, además de una fisura en el esternón y con los dolores de la intervención de varias horas en la columna vertebral. Esto hará que tenga que seguir bajo la vigilancia y revisión continua de los médicos.