AMP.- Ciclismo/Tour.- Vingegaard (Jumbo Visma) se exhiba la contrarreloj del Tour y aleja a Tadej Pogacar (UAE)

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) afianzó su liderato en la general del Tour de Francia tras imponerse este martes en la etapa 16, una contrarreloj de 22,4 kilómetros disputada entre Passy y Combloux, donde alejó al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), obligado ya a remontar si quiere tener opciones de victoria.

En una intensa contrarreloj, Vingegaard realizó una gran actuación para superar a Pogacar y al belga Wout van Aert (Jumbo Visma), mientras que el mejor español fue Pello Bilbao (Bahrain Victorius), cuarto, con Carlos Rodríguez (INEOS Grenadier) perdiendo por un pequeño margen su puesto provisional en el podio.

En esta edición de 2023, el Tour de Francia tan sólo contaba con 22.4 kilómetros contra el crono, pero al llegar con una diferencia de 10 segundos en la general entre los dos grandes favoritos, se presentaban ser cruciales. La subida al Cote de Domacy cuatro kilómetros antes de meta abría la opción a que los ciclistas cambiaran la bicicleta en la falda del puerto, lo que permitió varias estrategias.

Con el pelotón muy mermado tras más de dos semanas de carrera, hasta la aparición de Vingegaard y Pogacar, el primer gran tiempo a batir fue el de Van Aert, aunque los dos candidatos dejarían en nada su buena actuación.

Pogacar, primero en salir, arrancó con un gran ritmo, colocándose en el primer punto intermedio como el más rápido hasta que llegó el maillot amarillo, que ya avisaba de sus intenciones metiéndole 16 segundos. Con un ritmo de pedaleo excelso, Vingegaard ofrecía mejores sensaciones justo antes de iniciar la subida y aumentaba su ventaja a los 31 segundos.

Para afrontar el Cote de Demacy, el ciclista esloveno fue de los que optó por cambiar de bicicleta, en una arriesgada maniobra en la que se dejó unos segundos y que no le dio demasiado beneficio. El danés, en cambio, no se bajó de su montura, una estrategia acertada como reflejaba la rente de más de un minuto sobre su rival en la cima. Pogacar no pudo encontrar mejoría en el tramo final y Vingegaard se impuso con un 1:38 de renta.

De este modo, el líder da un gran paso hacia su segunda victoria en el Tour ya que aumenta su ventaja en la general hasta los 1:48 sobre Pogacar, mientras que en la pelea por completar el podio, ahora es el británico Adam Yates (UAE) el que ocupa la tercera posición en detrimento del español Carlos Rodríguez.

El joven ciclista andaluz no estuvo a su mejor nivel en esta contrarreloj, donde sólo pudo ser duodécimo, a 3:36 del ganador, aunque logró minimizar el daño con Yates, que le aventajó en 34 segundos para aventajarle en la general por el escaso margen de cinco. El mejor español fue un brillante Pello Bilbao, cuarto a 2:55 de Vingegaard y que afianzó su posición en el 'Top 10' (séptimo).

Este miércoles, la decimoséptima etapa traerá de vuelta la montaña, con 166 kilómetros y dos puertos de 1ª categoría, el Col des Saisies (13,4 kilómetros al 5,4% de desnivel medio) y el Cormet de Roselend (19,9 km al 6%), uno de 2ª --Cote de Longefoy (6,6 km al 7,5%)-- antes de la subida al punto más alto de esta edición, el Col de la Loze (28,1 km al 6%, pero con rampas superiores al 20%) que se corona a 2300 metros. La meta estará en el descenso, en Courchevel.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Jonas Vingegaard (BEL/Jumbo Visma) 32:36.

2. Tadej Pogacar (ESL/UAE Team Emirates) a 1:38.

3. Wout Van Aert (BEL/Jumbo Visma) 2:51.

4. PELLO BILBAO (ESP/Bahrain Victorius) 2:55.

5. Simon Yates (GBR/Jayco Alula) 2:58.

-General.

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) 63h 06' 53

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 1:48.

3. Adam Yates (GBR/UAE Team Emirates) 8:52.

4. CARLOS RODRÍGUEZ (ESP/Ineos Grenadiers) 8:57.

5. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) 11:15.