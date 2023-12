Rally/Dakar.- Laia Sanz: "No le quito valor a haber acabado tantos Dakar, pero lo que quiero es hacerlo bien"

La piloto española Laia Sanz "no" resta "valor" al hecho de "haber acabado tantos" certámenes del Rally Dakar, pero aboga por "hacerlo bien" como su principal objetivo en la inminente edición de 2024, que para ella será al volante de uno de los 'buggys' del Astara Team.

"Nos tenemos que marcar la meta de luchar por hacerlo bien en nuestra categoría, pero estoy convencida de que, si allí nos va bien, también lo haremos en la general", ha declarado Sanz a su propio equipo de prensa.

"Quizá preferiría por ejemplo acabar la prueba en la jornada 10, pero hacer 10 días superbuenos, conduciendo bien y estando delante. El objetivo es acabar, pero a mí no me vale con esto; soy competitiva y lo que quiero es lograr una buena posición. No le quito valor al hecho de haber acabado tantos Dakar, pero lo que quiero es hacerlo bien", ha afirmado.

Para ello, praticipará en la categoría de 4x2 (T1.2) junto a su copiloto Maurizio Gerini. Lo hará con el astara 02 Concept, un vehículo más evolucionado que el que llevó en la pasada edición. Se trata de un prototipo de dos ruedas motrices con 1.580 kg, el peso más ligero de la categoría, propulsado por un motor V6 biturbo de 2.900 cm3 e inyección directa, en lugar del V8 atmosférico de 7 litros del 01 Concept.

"Vamos con un coche mejor, y Maurizio y yo tenemos muchas ganas de sacarnos la espina del año pasado. La experiencia adquirida y conocer bien el vehículo en cuanto a mecánica hace que estemos más fuertes. El astara 02 Concept lleva un motor más eficiente, más pequeño, situado más abajo para rebajar el centro de gravedad y pesa menos, lo que hace que el comportamiento sea mejor", ha explicado Sanz.

"En cuanto a tracción, también es superior al modelo anterior, y en los baches es más seguro. Además, hay un poco más de visibilidad en el capó delantero, que para mí era uno de los puntos más a mejorar. Va muy bien en etapas rápidas, de piedras y baches, pero obviamente, al ser un 4x2, el punto débil son las dunas. Allí estás en mucha desventaja respecto a los T1+ 4x4", ha añadido la piloto catalana.

Por último, ha analizado su dilatada trayectoria en 'raids'. "Me quedo con lo positivo, que es el crecimiento como piloto, la mejora, la consistencia... He estado siempre bien, he mejorado mucho el cuerpo a cuerpo y sobre todo la confianza. Ahora salgo sabiendo que puedo hacerlo, puedo ganar mis mangas y ayudar al equipo. Yo creo que mi ritmo también se tiene que notar en el Dakar", ha concluido Sanz.