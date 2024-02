Rally.- Almeida destaca "el esfuerzo, el sacrificio y la excelencia" de Carlos Sainz tras su cuarto Dakar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó este viernes "la capacidad de trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la excelencia" de Carlos Sainz y Lucas Cruz, campeones del Rally Dakar 2024, un "ejemplo para la sociedad", dos "extraordinarios deportistas" y "dos muy buenas personas".

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, acogió este viernes el homenaje l piloto Carlos Sainz y el copiloto Lucas Cruz, campeones del Dakar 2024 con el coche cien por cien electrificado de Audi.

El regidor resaltó que, desde que les recibieron en 2020 -por su tercer Dakar- "han pasado muchas cosas", aunque "lo que no ha cambiado en ningún caso" es "la capacidad de trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la excelencia" de los campeones. "Sois ejemplo para el conjunto de la sociedad, ejemplo de que todo se puede conseguir desde el trabajo en equipo", comentó.

"En estos cuatro años (desde su último triunfo en la carrera en Arabia Saudí) habéis seguido siendo ese martillo pilón. Agradezco a Audi por el proyecto con este coche, por la inversión y por ejemplo que se da a la sociedad con un coche cien por cien eléctrico", dijo Almeida durante el evento.

El alcalde insistió en que Sainz y Cruz son "los mejores" en el mundo de los rallies. "Y lo habéis demostrado con este cuarto Dakar. En España no solo tenemos grandes deportistas, no solo son triunfadores, sino que son excelentes personas. No solo son transmisores de hazañas deportivas, también de valores a la sociedad. Tenemos una grandísima suerte de tener deportistas tan extraordinarios como vosotros, estoy seguro de que volveréis. Juntos somos mucho más fuertes", concluyó.

Antes tomó la palabra el piloto madrileño, de 61 años, quien reconoció que este cuarto 'touareg' es "un poco especial" tras el accidente en 2023 y por las "dudas" que rodeaban al "valiente" proyecto. "No había más cartuchos que gastar, y por eso lo hacía especial. Había dudas también por las pruebas de preparación, porque tuvimos problemas. Pero el equipo siempre ha creído, Lucas ha hecho un rally fantástico, sin él hubiese sido imposible", confesó.

"Gracias por todo el cariño, antes, durante y después de vencer. Traer el trofeo es emocionante, nos produce mucho orgullo. Me siento español, pero muy madrileño. Hablar de Madrid por el mundo entero es un placer, es una ciudad imbatible. Cuando se trabaja en equipo se consiguen mas retos y resultados que cuando no se trabaja en equipo, para quien lo quiera tomar. Que acoja la F1 es una muestra más de lo que es capaz de hacer Madrid", elogió Sainz.

Finalmente, Lucas Cruz agradeció a su compañero y a Audi la "confianza". "Los pocos que confiaron son los que han luchado para lograrlo. Es un ejemplo más de que el trabajo en equipo da sus resultados", zanjó el copiloto.