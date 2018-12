Gerard Farrés, ambicioso en su estreno en coches: "Vamos a por la categoría SxS en el Dakar 2019"

El piloto español Gerard Farrés ha asegurado este jueves que, tras dejar aparcada la moto y pasarse a los coches, afronta el próximo Rally Dakar 2019, del 6 al 17 de enero en Perú, con la intención de ganar la categoría Side by Side (SxS) con el equipo oficial Monster Energy Can-Am.

"El equipo ha desarrollado el coche para ganar. Vamos a por la categoría Side by Side en el Dakar 2019. Tenemos muy buen material y lo vamos a aprovechar, se trata de un SxS muy serio y para ir rápido hay que ir atento", aseguró a los medios durante la presentación de su nuevo proyecto.

Farrés explicó que a diferencia de en la moto, en el coche va "mucho más seguro". "En Marruecos perdí cuatro kilos de peso por el estrés, sabemos que no podemos fallar y vamos al límite, hay que estar muy concentrado para no cometer errores", manifestó.

El catalán, que hizo podio con el tercer puesto en 2017 y un quinto en 2018 en motos, se quedó impresionado al probar el que es su coche actual. "Decidí que ese sería mi futuro, volvería al Dakar en Buggys. Ya en el anterior comenzamos a tener contactos con South Racing, preparador que gestiona los Can-Am del equipo oficial", explicó.

"A la vuelta de la carrera me llamó Santi Navarro para disputar el Campeonato de España con su equipo FN Speed, así que con ellos pude adaptarme muy bien al coche y finalmente, en junio, cerramos un acuerdo con el equipo Monster Energy Can-Am para correr el próximo Dakar junto a Reinaldo Varela y el americano Casey Currie. Una grandísima oportunidad", se sinceró.

La estructura del equipo es del "máximo nivel" y aspira a repetir la victoria alcanzada el año pasado por el brasileño Varela, con un vehículo evolucionado. Las tres unidades oficiales tienen las últimas especificaciones, las que llevaron a Farrés y su copiloto Dani Oliveras al segundo puesto en el pasado Rally de Marruecos.

Entre Farrés y Oliveras acumulan 16 ediciones del Rally Dakar, con buenos resultados en moto, algo que será una "ventaja" para ellos según el piloto de Manlleu. "Conocemos muy bien la carrera, hemos competido al máximo muchos años y sabemos lo que necesitamos para estar delante. Dani es un navegante perfecto y un mecánico de primera línea, además de un excelente piloto, así que junto con el equipo creo que tenemos las herramientas adecuadas para correr con garantías", admitió.

Por su parte, Dani Oliveras se suma al proyecto tras un año agridulce peleando "mucho para conseguir una moto puntera". "Pero no ha podido ser y cuando me llamó Gerard no lo dudé. Es un trabajo diferente, pero los coches también son mi pasión y este camino puede llevarme a nuevos retos en el futuro", comentó.

"Trabajamos muy bien juntos y nos hemos adaptado perfectamente en el coche, sobre todo para coordinar las indicaciones de navegación ya que cada uno tenemos nuestro estilo personal, hemos consensuado la manera de navegar y de entendernos en el coche", subrayó Oliveras.

El Can-Am que pilotarán es un vehículo 4x4 con un motor de 1000 cc y 180 CV, turbo y transmisión por variador. El chasis y el arco de seguridad cumplen con la normativa FIA para poder inscribirlo en la categoría SxS y cuenta con un depósito de 140 litros para alcanzar los 280 kilómetros de autonomía que exige el reglamento.