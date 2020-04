Fernando Alonso reta a un partido de tenis a Sainz y su hijo, con Nadal de compañero

ESCUCHA LA ENTREVISTA A FERNANDO ALONSO, CARLOS SAINZ Y A SU HIJO

Entrevistamos a Fernando Alonso, que nos habla de las críticas que hizo por la mala reacción del Gobierno ante la pandemia del coronavirus y la crítica que le hizo Vicente del Bosque en El Partidazo de COPE por hacer la crítica a pesar de vivir fuera de España: "Nunca me sentí aludido por del Bosque, le seguí en el programa y no me sentí aludido. Mi hermana y mi cuñada es médico, mi chica es italiana, tengo socios en China y sabía que uno más uno iban a ser dos, me chocaban las medidas que se estaban tomando porque lo que te interesa es tu país. Me quedé triste por cómo se podía malinterpretar en un momento que hay que estar todos juntos. De política no tengo ni idea y no me meto en nada".

Sobre la situación que vive España y el mundo, Alonso reconoce que nadie se imaginaba lo que está ocurriendo: "Nadie imaginaba algo así, cuesta creer lo que al final ha pasado en el mundo, no solo en España. Viniendo en China lo veías lejano, luego en Italia parecían focos localizados y crees que va a haber un control mayor pero es un virus que ha sorprendido a países, médicos, científicos y nos tiene con el drama de muchas familias. Todos tenemos algún caso". Sobre cómo se ejercita durante el confinamiento: "Estoy en Suiza y aquí están las mismas reglas de confinamiento que en España. Tengo una cinta de correr que tenía medio olvidada y me ha dado la vida; la pongo a 12 Km/h y estoy unas dos horas al día".

Alonso: “Tenemos que desempatar el tenis, que vamos 1-1. Carlos, tú vas con tu hijo y yo con Rafa Nadal”

HABLAMOS CON CARLOS SAINZ Y SU HIJO

También saludamos en el programa a Carlos Sainz padre y a su hijo, que están pasando juntos esta época:

Carlos Sainz padre: "Se va haciendo más difícil pero te vas acostumbrando a la rutina y van pasando un poco mejor los días. En el Dakar hubo gente que se tuvo que quedar con neumonía en un hospital, pero no sé si era el coronavirus".

Carlos Sainz hijo: "La esperanza es lo último que se pierde y en algún momento tenemos que volver a la vida normal, la vida no se puede parar mucho más tiempo pero sería imprudente volver sin estar seguros de que no pasará nada. Muy poco a poco todo puede volver a la normalidad".