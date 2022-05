Charles Leclerc destroza el Ferrari de Niki Lauda de 1974 en una exhibición en Mónaco

Mónaco es uno de los grandes templos del automovilismo. Durante años las calles del Principado han sido testigo de uno de los grandes premios más icónicos del mundo del motor y los mejores pilotos han recorrido un circuito que se ha convertido en legendario. En la actualidad, el líder del Mundial de Fórmula 1 es un joven monegasco que creció viendo los monoplazas de cerca y ahora se sube en uno compitiendo para Ferrari.

Este domingo se celebraba una exhibición en las calles de Mónaco con Charles Leclerc como principal referente. Varios coches históricos volverían a rodar por el asfalto de la ciudad y entre ellos estaría el Ferrari 312 B3 de 1974 de Niki Lauda.

Sin embargo, las cosas no han salido tal y como Leclerc esperaba y tras unas primeras vueltas tranquilas ha perdido el control del monoplaza de 1974 tras realizar un trombo y se ha ido contra las protecciones acolchadas del muro en la mítica Rascasse destrozando toda la parte trasera del coche. Se ha bajado desolado y ha pedido perdón por lo sucedido.

Luego, en sus redes sociales, el piloto lamentaba su mala suerte: "Cuando pensabas que ya habías tenido toda la mala suerte del mundo en Mónaco y pierdes los frenos en La Rascasse con uno de los coches históricos de la Fórmula 1 más icónicos de Ferrari".

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car. ????