Zarco firma la pole en Portimao; una bandera amarilla frustra a Márquez

El piloto francés Johann Zarco (Ducati) ha logrado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal, quinta prueba del Mundial de motociclismo, y comandará una primera línea en la que le acompañarán los españoles Joan Mir (Suzuki) y Aleix Espargaró (Aprilia), todo en una jornada en la que una bandera amarilla arruinó la mejor clasificación del año de Marc Márquez (Repsol Honda).

