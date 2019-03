Xavi Vierge: "Estamos haciendo un gran trabajo y no se ve en la carrera"

El piloto español de Moto2 Xavi Vierge (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) lamentó la mala suerte de este domingo cuando no pudo ni empezar la carrera en el Gran Premio de Argentina por culpa de un fallo eléctrico que paró su moto en la vuelta de calentamiento.

"No nos está acompañando la suerte. Estamos haciendo un muy buen trabajo, todo estaba perfecto y de repente se ha parado todo. Era la electricidad, he reseteado pero no ha funcionado", indicó en declaraciones a DAZN.

El hombre de la pole se quedó fuera de combate en el 'warm up lap'. "Estamos haciendo un gran trabajo y no se ve en la carrera que es donde importa. A ver si nos deja hacer algo ya", dijo.

"Todo iba muy bien y en la curva siete al volver a dar gas se ha quedado sin electricidad y se ha parado el motor. No ha habido suerte y ahora a por la siguiente", añadió.