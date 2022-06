Triplete español en Montmeló en los libres de este viernes

La categoría reina de MotoGP dejó una exhibición de los pilotos españoles en los primeros entrenamientos. Las Aprilia reinaron en la jornada, repitiendo así la hazaña ya vista en el 'warm up' de la última cita de Mugello. Aleix Espargaró, segundo de la general a 8 puntos del líder Fabio Quartararo (Yamaha), inscribió su nombre este viernes como el del más veloz en Montmeló.

El mayor de los Espargaró voló en la segunda tanda del trazado catalán ante su afición --es de Granollers, al lado del Circuit-- para conseguir el mejor tiempo y seguir de 'dulce' con Aprilia, con un crono de 1:39:402 con el que privó a su compañero Maverick Viñales de alzarse con el mejor tiempo por dos décimas.

Las Ducati también dejaron buenas sensaciones en la primera sesión. La mejor moto de la marca italiana fue la del equipo satélite del italiano Enea Bastianini, que terminó por delante de Francesco Bagnaia, con la Ducati de fábrica, y de Jorge Martín, cerrando el 'Top 5' pese a sufrir una nueva caída en la sesión matinal.

El regreso a la acción en Catalunya fue esencial para Álex Rins, quien lideró la tanda matinal. Sin embargo, el catalán acabó la jornada en octava posición al ser uno de los tres pilotos que no mejoró su propio tiempo en la FP2, la segunda tanda de entrenamientos libres.

Peor le fueron las cosas a Yamaha, que cerró el 'Top 10' con sus dos pilotos. En el caso del líder del Mundial, Fabio Quartararo, se tuvo que conformar con la novena posición, seguido de su compañero Franco Morbidelli, que adelantó por milésimas a las Honda de Pol Espargaró y del japonés Takaaki Nakagami, de nuevo lejos de cabeza y echando de menos al recién operado en el hombro, por cuarta vez, Marc Márquez.

En Moto3, el español Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team), segundo del campeonato, lideró la primera toma de contacto con el Circuit tras mandar en las dos sesiones celebradas. Su crono de 1:48.675 le permitió superar por dos milésimas al también español Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo), que acabó delante del italiano Dennis Foggia (Leopard Racing), ganador en Mugello (Italia).

Fastest in FP1 and fastest in FP2! ?? @IzanGuevara28 leads the pack as 1 second covers 16 riders! ?? #Moto3 | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/FcGJv5KoLK

Separados por tan solo dos décimas finalizaron Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) y Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), quienes cerraron el 'Top 5'. Mientras, el líder del campeonato Sergio García Dols (Valresa GASGAS Aspar Team) terminó la primera jornada noveno.

Por último, en la categoría de Moto2, el español Arón Canet (Kalex) lideró la jornada del viernes, con un crono de 1:44:450, por delante de su compatriota Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) y Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), encargado de cerrar el 'Top 3' provisional tras estas dos primeras sesiones de libres en Montmeló.

No major improvements in this session but boy are the top 10 close ??



This is how the leaderboard looks at the end of the day for #Moto2 ??#CatalanGP ?? pic.twitter.com/ShBxcTkUEr