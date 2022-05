Suzuki negocia con Dorna cómo salirse del Mundial de MotoGP

La fábrica japonesa Suzuki está en negociaciones con Dorna, organizadora del Mundial de MotoGP, para la salida del equipo oficial a finales del presente campeonato, en el que sus pilotos Joan Mir y Álex Rins están en lucha por el título que ya logró Mir en 2020.

"Suzuki Motor Corporation está en conversaciones con Dorna sobre la posibilidad de finalizar su participación en MotoGP a finales de 2022", reconoció el equipo oficial de Suzuki, días después de los rumores sobre su salida inminente.

Pese a hablar de la "posibilidad de finalizar", la propia fábrica reconoce que "desgraciadamente" la situación económica actual y la necesidad de concentrar sus esfuerzos en los "grandes cambios que el mundo de la Automoción está afrontando", están "obligando a Suzuki a desviar costes y recursos humanos para desarrollar nuevas tecnologías".

SUZUKI ANNOUNCEMENT



Suzuki Motor Corporation is in discussions with Dorna regarding the possibility of ending its participation in MotoGP at the end of 2022: https://t.co/O8CBk1EQGu@suzukimotogp@MotoGPpic.twitter.com/oO9yWmKjtY