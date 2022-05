Sergio García aprovecha una penalización a Izan Guevara para ganar en Mugello y ser más líder

El español Sergio García Dols (GasGas) se adjudicó su tercera victoria de la temporada y la séptima de su carrera deportiva al ganar el Gran Premio de Italia de Moto3 en el circuito de Mugello, tras ser penalizado su compañero de equipo Izan Guevara (Gasgas), por exceder los límites del circuito en la recta de meta durante el último giro, y con el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), tercero.

Sergio García Dols es ahora más líder del mundial al sumar 137 puntos, 28 puntos más que su compañero de equipo Izan Guevara (109) y con el también español Jaume Masiá y el italiano Dennis Foggia en las siguientes posiciones, igualados a 95 puntos.

A third win gives @garciadols11 a 28 points lead! ??@IzanGuevara28 moves up two spots as @jaume_masia rounds out the top 3! ??#Moto3 | #ItalianGP ???? pic.twitter.com/FO5fvPbkos