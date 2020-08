Raúl Fernández repite pole en Moto3 en Austria

El piloto español Raúl Fernández (KTM) ha conquistado la pole en Moto3, segunda consecutiva, este sábado en el Gran Premio de Austria, y saldrá al frente de la parrilla en la una primera fila en la que le acompañarán el líder del Mundial, el también español Albert Arenas (KTM), y el británico John McPhee (Honda).

De esta manera, el joven piloto madrileño, quinto en el campeonato y que este sábado firmó una mejor vuelta de 1:36.277, tendrá una nueva oportunidad en la quinta cita, tras ser sexto desde la pole la semana pasada en la República Checa.

Arenas, segundo en Brno, tratará de aprovechar su primera línea para aumentar su ventaja al frente del Mundial (70), en el que manda con 18 puntos sobre el japonés Ai Ogura (Honda), que saldrá decimotercero, y 19 sobre McPhee, que en esta ocasión saldrá también desde la primera fila.

Además, Jaume Masiá (Honda) comenzará cuarto, justo por delante de un Celestino Vietti (KTM) que atesoró la pole hasta los últimos minutos, cuando se la arrebató momentáneamente Arenas. Mientras, Jeremy Alcoba (Honda) partirá decimoctavo.

