Álex Márquez, en Tiempo de Juego: "¿MotoGP? Todo a su paso"

Hablamos con Álex Márquez sobre su estado de ánimo tras proclamarse Campeón del Mundo en Moto 2

"Estoy muy contento. ¿De cero a diez? No podría decirte en qué nivel de felicidad estoy. Es otro sueño cumplido que ha tardado más de lo esperado, pero lo importante es que ha llegado. Lo voy a celebrar bien, mi familia no tiene que estar preocupada porque soy responsable y mañana tengo que coger un avión. Cuando eres campeón se vive de una forma diferente. No terminas de creértelo, es como un sueño. Los del equipo me recuerdan que soy el campeón pero estoy como en una nube. Supongo que con los días todo irá entrando en mi cabeza"

Hablando de la regularidad durante el año y de las sensaciones de la carrera

"Si tienes que ser campeón tienes que saber controlar todas las condiciones. Los nervios me apretaban por delante y por detrás. No ha sido fácil. Para ser campeón del mundo tienes que ser el más regular y el más completo. Hoy hemos demostrado que estar primeros no era una casualidad y hemos rematado"

Dos campeonatos del mundo, algo que solo lo consiguen los grandes pilotos

"Hoy me recordaban los pilotos españoles que han ganado dos campeonatos del mundo como yo y es increíble. Estoy viviendo un sueño. Cuando eres pequeño nunca imaginas llegar a una situación así. Hemos hecho un año casi perfecto"

La relación con su hermano Marc Márquez y sus padres

"Hemos tenido la suerte de ganar en 2014 y 2019 los dos un campeonato. Es un orgullo tener a Marc como hermano y mis padres están súperfelices. En casa soy yo el cabroncete, el pequeño es más revoltoso siempre. El mayor suele tener más serenidad”

Afirma que el año que viene no compitirá en MotoGP

“¿MotoGP? Todo a su paso. El año que viene tengo un desafío bonito que es defender el título en Moto 2. Ahora quiero disfrutar y quiero seguir llevando el número 73 en la moto"