El Mundial 2020 de MotoGP finalizará en Portimao el 22 de noviembre

El circuito portugués de Portimao será el encargado de completar el calendario del Mundial de Motociclismo de esta temporada 2020 y además cerrará el campeonato con el Gran Premio de Portugal que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre.

De este modo, el Mundial contará con 15 citas en total, todas ellas en suelo europeo, y no concluirá como es tradición en Cheste (Valencia), sino en el Autódromo Internacional del Algarve, pista reserva para MotoGP desde 2017 y que hará ahora su debut en el calendario. De este modo, el campeonato vuelve a Portugal, país que había dejado en 2012 y que desarrollaba sus carreras en el circuito de Estoril.

"Estoy muy orgulloso de que MotoGP regrese a mi país ocho años después del último Gran Premio. Quiero agradecer encarecidamente a Dorna, al Autódromo Internacional del Algarve y a la Federación de Motociclismo de Portugal por haber conseguido reunir las condiciones necesarias para la organización de la 'final' del Campeonato del Mundo de 2020 que tendrá lugar en Portugal", celebró Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional (FIM).

"Comenzaremos con una capacidad de 30.000 aficionados para el fin de semana de carrera y luego decidiremos con Dorna y las autoridades sanitarias las siguientes fases", admitió.

