Migno rompe una sequía de cinco años y estrena el curso con victoria en Moto3

El piloto italiano Andrea Migno (Honda) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar, primera prueba del Mundial de motociclismo, en la que el español Sergio García (Gas Gas) le discutió el triunfo tras un magnífico final en Losail y fue segundo.

El castellonense, que se repuso a una sanción por un incidente al inicio de la cita, arranca fuerte el campeonato, en el que acompañó en el podio al transalpino, que vuelve a ganar cinco años después, y al japonés Kaito Toba (KTM).

Glory for @M16NO, heartbreak for @AyumuSasaki1 and a round of applause for top rookie Diogo Moreira with a fine 6th on debut! ??#Moto3 | #QatarGP ???? pic.twitter.com/buDNQ9LhXT