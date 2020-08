Maverick Viñales firma la primera pole española del año en MotoGP

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, quinta cita del Mundial de motociclismo, y partirá desde primera fila acompañado por el australiano Jack Miller (Ducati) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Con un tiempo de 1:23.450, el de Roses, que logra su primera posición de salida de la temporada -y la 21ª de su carrera- y la primera también para España, consiguió reinar en una Q2 en la que Yamaha volvió a demostrar su dominio en Red Bull Ring. Además, la escudería japonesa ha firmado tres de las cuatro poles del curso en la categoría reina.

Pole position for @mvkoficial12!!! ��



What a turnaround for @YamahaMotoGP as the Spaniard pips @jackmilleraus and @FabioQ20 for pole! ��#AustrianGP ���� pic.twitter.com/ztdR5U4xo5