Masiá gana en Motegi y es líder de Moto3; Chamtra confirma su dominio en Moto2

El tailandés Somkiat Chantra (Kalex) consolidó su superioridad en Moto2, con una contundente victoria después de conseguir la "pole position", el récord absoluto del circuito y el récord de vuelta rápida en carrera, por delante de su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Kalex) y del líder del mundial, el español Pedro Acosta (Kalex).

Acosta aumenta su ventaja en la tabla provisional del mundial de los 39 puntos con que llegó a Motegi, hasta los 50 con los que se marcha camino de Indonesia dentro de quince días.

El español Jaume Masiá (Honda) se volvió a escapar en las primeras vueltas de carrera de Moto3, como ya hiciera en la India, para consolidar la primera plaza del campeonato del mundo con su tercera victoria de 2023.

