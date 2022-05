Masià gana en Le Mans y se acerca al liderato de Sergio García

El español Jaume Masiá (KTM) se adjudicó su segunda victoria de la temporada y el cuarto podio consecutivo al vencer el Gran Premio de Francia de Moto3, en el circuito de Le Mans, lo que le aúpa hasta la segunda posición del campeonato, que continúa liderado por el español Sergio García (GasGas).

El líder del mundial, que estuvo con el grupo de cabeza, se tuvo que conformar con la séptima posición final, pero suma 112 puntos en el campeonato, diecisiete más que Jaume Masiá y 23 puntos respecto al italiano Dennis Foggia (Honda), que acabó cuarto.

