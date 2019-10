Márquez: "Las caídas no son un problema, estoy físicamente bien"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que está "físicamente bien" y que las caídas sufridas tanto en la jornada de entrenamientos del viernes como en la calificación de este sábado en el Gran Premio de Tailandia "no son un problema", ya que cuenta con un "ritmo fuerte" con el que tratará de lograr en la carrera de este domingo, partiendo tercero, su sexto título de campeón de MotoGP.

"Hoy ha sido un muy buen día para nosotros, salvo por la pequeña caída al final de la Q2. Físicamente estoy bien; tengo un poco de dolor pero no es excusa. Tenemos un muy buen ritmo y hoy hemos seguido trabajando y empujando de cara a la importante carrera de mañana", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera reconoció que no le preocupan las caídas sufridas el fin de semana. "Las caídas del fin de semana no son un problema; tenemos un ritmo fuerte y afrontaremos el domingo como cualquier otro, con el objetivo de luchar por el podio y la victoria", concluyó el catalán, que si consigue dos puntos más que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se proclamará campeón.

Por su parte, su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, lamentó las condiciones de agua que le lastraron durante la Q1 y que le hicieron partir decimonoveno. "La lluvia no ha propiciado las mejores condiciones para la sesión de la tarde, ya que el asfalto estaba más resbaladizo. Hemos tenido que cambiar la puesta a punto para compensarlo y no hemos sido capaces de reducir la distancia con el tiempo de la 'pole'", manifestó.

"A pesar de esto, en el entrenamiento cronometrado he rodado más rápido que todo el fin de semana, pero he tenido un problema en la frenada final tras pisar el piano en la curva rápida anterior. Esto me ha hecho perder algunas décimas y creo que sin este inconveniente podría haber finalizado 16º, lo que hubiese sido mi mejor posición en parrilla desde Assen. ¡Seguimos trabajando!", finalizó.