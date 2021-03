Marc Márquez ya tiene el 'ok' de los médicos para volver a entrenarse con la moto

El viernes llega con buenas noticias desde el equipo Repsol Honda de Moto GP: "Tras la revisión médica realizada a Marc Márquez 14 semanas después de su operación, el equipo médico liderado por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oñada cuenta de la progresión satisfactoria de su consolidación ósea", anuncia el equipo en un breve comunicado.

"Desde ahora, Márquez puede intensificar su programa de recuperación de fuerza y ​​movilidad con miras a volver gradualmente a las carreras competitivas", concluye el parte médico.

