Marc Márquez, sin sanción tras su incidente en Portimao

El Tribunal de Apelación de MotoGP ha acordado que el piloto español Marc Márquez podrá competir en la próxima carrera en la que pueda participar sin la sanción de doble vuelta larga que se le impuso tras el Gran Premio de Portugal, ya que la considera como cumplida al no participar en el de Argentina.



Tras la decisión provisional del tribunal de apelación de MotoGP del 12 de abril de 2023 concediendo la suspensión de la ejecución de la solicitud de sanción impuesta a Marc Márquez, el Tribunal aún tenía que decidir sobre el fondo del caso considerando, entre otras cosas, el escrito de apelación presentado el 17 de abril por el piloto y su equipo, Repsol Honda.



Entonces, el Tribunal decidió anular la aplicación de la sanción impuesta a Marc Márquez, que fue emitida por el panel de comisarios de MotoGP en relación con la sanción original.



El Tribunal considera que la sanción de doble vuelta larga impuesta a Marc Márquez durante el Gran Premio de Portugal disputado el 26 de marzo "ha sido cumplida" por la no participación del piloto en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Argentina.



Por lo tanto, Marc Márquez puede competir en la próxima carrera en la que pueda participar, sin ninguna otra sanción.



Después del de Portugal, Marc Márquez no ha podido disputar por lesión en los grandes premios de Argentina, las Américas y España al operarse de una fractura intraarticular del primer metacarpiano de la mano derecha que se produjo en el circuito del Algarve.

