Marc Márquez: "La 'pole' es importante, pero sobre todo lo es empezar en primera fila"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) celebró haber conquistado la 'pole position' en el Gran Premio de Italia, aunque advirtió que lo vital era "empezar en la primera fila" y que fue una calificación "difícil" y en la que "costaba encontrar un espacio".

"La pole position es importante, pero sobre todo lo es empezar en primera fila porque hay muchos candidatos para la carrera de mañana. Ha sido una sesión cronometrada difícil, porque era distinto a otras carreras y costaba encontrar un espacio", señaló Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera apuntó que con "el primer neumático" estaba preparado para "buscar un buen crono desde el principio" antes de que tuviese un pequeño incidente con Andrea Dovizioso (Ducati). "'Dovi' ha frenado y por eso le he adelantado y he perdido un poco de tiempo", indicó.

"Con el segundo neumático, hemos seguido nuestra estrategia y he encontrado un buen hueco con rebufo y he calculado el espacio con 'Dovi' perfectamente", añadió el catalán, cuya actitud no gustó a la marca italiana.