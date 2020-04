Marc Márquez: "La moto es secundario, toca ser responsable"

Álex: "Soy el que más ganas tiene de empezar, pero hay que tener paciencia"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que el confinamiento por el coronavirus tuvo momentos complicados a la tercera semana, pero dejó claro que es momento de ser "responsable", mientras que su hermano Álex afirmó que seguramente sea el piloto con más ganas de salir a la pista.

Ambos pilotos de la categoría reina y desde esta temporada en el Repsol Honda con el ascenso de categoría de Álex, campeón del mundo de Moto2, protagonizaron este miércoles una distendida conversación a través del Instagram del equipo. Marc explicó cómo conviven en casa y dio un consejo importante para este momento complicado.

"Hubo un momento a las dos o tres semanas que queríamos salir a la calle, pero todo el mundo lo ha tenido. Hay que controlarse y ser conscientes de la gravedad de la situación. Toca ser responsable. Lo que llevamos peor es no ver a los amigos, a la familia, la moto es secundario", afirmó.

"Uno de los consejos importantes es no ver las noticias cinco veces al día, si no parece que se acaba el mundo", añadió. Marc y Álex comentaron su colaboración solidaria en el proyecto de la Cruz Roja con Pau Gasol y Rafa Nadal y su donación al Hospital de Lleida. "Agradecer a los sanitarios, eso sí es pasión por el trabajo, que están poniendo en juego su salud y cada vez se está salvando más gente, que es lo importante", añadió Marc.

El vigente campeón de MotoGP reconoció lo mejor de estas entrevistas desde casa y por redes sociales. "Lo que más me está gustando de esta entrevista es que voy en zapatillas y con el pantalón del pijama. Desde que comenzó el confinamiento no me he puesto unos vaqueros", confesó entre risas.

Por otro lado, Álex, que este curso dio el salto a MotoGP con su fichaje por el Repsol Honda, reconoció sus ganas por debutar. "No se puede hacer nada. Al principio quería que llegara la primera carrera, ahora hay que esperar y tener paciencia. Creo que soy el que más ganas tiene de empezar, al ser un 'rookie', estar con el equipo, seguir aprendiendo. Es una situación que cuanto más lo piensas más llega la frustración", afirmó.