Marc Márquez no correrá en Argentina después de ser operado en la mano derecha

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha sido operado con éxito para reparar la fractura del primer metacarpiano de su mano derecha y se perderá la segunda prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP en Argentina.

After successful surgery to repair the broken first metacarpal in his right hand, Marc Marquez will miss the second round of the 2023 MotoGP World Championship.



