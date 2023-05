Lowes repite pole en Le Mans y lo hace con récord

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su segunda 'pole position' consecutiva de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Francia de Moto2, en el circuito de Le Mans, en el que estableció un nuevo récord absoluto para la categoría.

Lowes, que ya fue el más rápido de entrenamientos en Jerez de la Frontera, rodó en 1:35.791, y batió por más de dos décimas de segundo a su inmediato perseguidor, el español Alonso López (Speed), y también sobre el tercer clasificado, el italiano Tony Arbolino (Kalex).

