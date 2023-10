Jorge Martín arranca fuerte en Tailandia en busca de recuperar el liderato

El piloto madrileño Jorge Martín (Ducati) comenzó con fuerza el Gran Premio de Tailandia, decimoséptima cita del Mundial de Motociclismo, y comenzó mandando en la categoría de MotoGP en un viernes con protagonismo para los españoles ya que Pedro Acosta (Kalex) y Jaume Masiá (Honda) también dominaron en Moto2 y Moto3, respectivamente.

MOTOGP

La primera toma de contacto con el Circuito Internacional de Chang reforzó el ánimo de Martín, que afronta el fin de semana a 27 puntos del líder Francesco Bagnaia (Ducati) y que viene de dos carreras adversas de las que se quiere resarcir en el trazado tailandés para apretar de nuevo la pelea.

Y de momento, el madrileño empezó con fuerza, con un viernes donde fue el más rápido tanto como en el primer entrenamiento libre como en la 'Practice', donde su empuje le llevó incluso a caerse, sin consecuencias. Aprilia podría ser de nuevo una amenaza, mientras que Bagnaia esta vez evitó pasar por la 'Q1' como le había sucedido en Indonesia y Australia.

Fue una 'Practice' muy ajustada en la que sólo tres pilotos bajaron de la barrera del 1:30 y en la que entre el primero y el décimo, el español Augusto Fernández (KTM), sólo hubo una diferencia de apenas tres décimos, lo que augura una buena 'batalla' para este sábado, donde además podría aparecer la lluvia.

Martín lideró la tabla de tiempos con 1:29.826, aventajando por un estrecho margen a sus compatriotas Maverick Viñales y Aleix Espargaró, que se quedaron a menos de una décima (1:29.924) y a más de décima y media (1:29.986), respectivamente, y que también le habían escoltado en la tabla en la tanda matinal. A partir de ahí, cuatro 'Desmosedici', las de Johan Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi y la de un Francesco Bagnaia que se quedó a más de dos décimas del español.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el sudafricano Brad Binder (KTM) completaron el 'Top 10' y evitaron el siempre incómodo trago de una 'Q1' por la que tendrá que pasar el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez (Repsol Honda).

El piloto de Cervera fue mejorando con el paso de las vueltas sus tiempos, pero al final se quedó undécimo a poco más de media décima del corte y a casi cuatro del mejor tiempo en un entrenamiento con susto ya que recibió el impacto en su hombro derecho de una pieza que salió de la moto de Jorge Martín, aunque afortunadamente sin daño físico. Su compañero Joan Mir fue decimosexto a menos de medio segundo del madrileño.

ACOSTA Y MASIÁ DOMINAN EL VIERNES EN SU TOTALIDAD

Por otro lado, en la categoría de Moto2, el piloto español Pedro Acosta (KTM) dejó claro que intentará cerrar este fin de semana el título mundial y marcó los dos mejores tiempos en los dos entrenamientos libres.

El de Mazarrón, en su primera oportunidad para acabar con la emoción del campeonato, lideró el dominio nacional en la tabla de tiempos con un mejor registro de 1:35.985. Sólo el murciano y su compatriota Marcos Ramírez (Kalex), que se quedó a apenas 14 milésimas, fueron capaces de bajar la barrera del 1:36.

Fermín Aldeguer (Boscoscuro) completó el 'Top 3' con un tiempo de 1:36.005, a 20 milésimas de Acosta, mientras que el italiano Tony Arbolino (Kalex), que prácticamente necesita repetir su victoria de 2022, acabó décimo a seis décimas del líder del Mundial.

Finalmente, en Moto3, también mandó el líder del Mundial, el español Jaume Masiá (Honda) se marchó a descansar con el refuerzo de haber sido igualmente el más rápido del viernes, tanto en la sesión que abrió la actividad en el trazado como en la segunda tanda, donde prácticamente calcó sus mejores tiempos.

El piloto valenciano firmó el mejor crono del viernes con una vuelta de 1:42.318, logrado a primera hora y tan sólo una milésima mejor con el que también dominó pasado el mediodía, aventajando en algo más de una décima al colombiano David Alonso (GasGas), que está a 37 puntos del liderato, y en algo más de dos al brasileño Diogo Moreira (KTM).

En cuanto a sus dos rivales más directos en la pelea por el título, el japonés Ayumi Sasaki (Husqvarna), segundo en Buriram en 2022 y su mayor amenaza por estar a cuatro puntos, sólo pudo ser décimo a más de siete décimas, mientras que el alicantino Dani Holgado (KTM), tercero a 22, fue octavo a más de medio segundo.