Jorge Lorenzo: "Es un momento realmente duro, no estoy cómodo"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha reconocido que está pasando por un momento "realmente duro" al no poder estar cómodo sobre su Honda debido al tamaño de sus botas y su encaje con la montura, lo que le hace estar incómodo y ser incapaz de mostrar su mejor versión.

"Es un momento realmente duro, no estoy cómodo. Si no estoy cómodo, es complicado ofrecer mi mejor versión. Hemos pensado que lo mejor es modificar un poco la moto para poder estar cómodo, para eso fui a Japón y en Montmeló se verán los primeros cambios", comentó Lorenzo tras acudir este jueves al Honda Instituto de Seguridad (HIS) de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

El balear está trabajando "mucho" a todos los niveles para llegar a una solución. "Hay que tomarlo como un momento de aprender, no queda otra. Y estoy trabajando con los ingenieros para modificar las botas, para que me queden a medida, ahora me quedan grandes o pequeñas", explicó.

"La moto es bastante física o, por decirlo de otro modo, lo debería de ser menos. No estoy a gusto y me canso mucho. Para eso fui también a Japón y en Montmeló estará la primera pieza del 'puzzle', que se irá llenando en los próximos Grandes Premios", celebró en este sentido.

Eso sí, reconoció estar "bastante lejos" de cómo se tiene que pilotar la Honda, sobre todo en las frenadas. "Me estoy fijando mucho en los otros pilotos de Honda, en Marc (Márquez). Hay dos torres; la mía, para adaptarme a la Honda, y la de Honda, para ver qué modificar para adaptarse a mí. Y ahora las dos torres están bajas. Cuando crezcan, los resultados mejorarán con rapidez", comparó.

Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado este jueves que se adaptó "muy rápido" a la moto cuando firmó por Honda en 2013, al contrario de lo que le está sucediendo a su compañero de equipo Jorge Lorenzo, si bien cree que "puede pasar" que un desajuste con la montura pueda dificultar el trabajo, como le pasó a él en 2015.

"En 2015 sufrí mucho, era una moto complicada y me faltaba experiencia, y esto me hizo perder el título, pero al contrario que Jorge me adapté muy rápido a la moto. Cuando llegué a Honda me adapté a las medidas de Stoner y he ido haciendo modificaciones", comentó.