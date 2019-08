Joan Mir, en observación tras la caída en los test de Brno

El piloto de la escudería Suzuki que participa en la categoría de Moto GP, Joan Mir, permanece en observación en el Hospital Universitario de Brno tras la caída que sufrió en los test del circuito checo.

Al mallorquín, de 21 años, se le diagnosticó una contusión pulmonar que le hizo ser evacuado y ser duda para el próximo Gran Premio de Austria, aunque se encuentra fuera de peligro después de que el scanner y los chequeos realizados descartaran más daños.

Así lo confirmó su equipo a través de su perfil oficial de Twitter:

"Joan Mir ha sufrido una caída a alta velocidad durante el test de Brno. Diagnosticado en el circuito con una contusión pulmonar, el scanner y chequeos médicos realizados en el hospital confirman que no hay más daños. Joan estará en observación los próximos días mientras descansa y se recupera. Enviadle vuestro mejores deseos".

NEWS: Joan Mir suffers high speed crash at Brno Test. Diagnosed at the circuit with a pulmonary contusion, a CT scan and checks at the hospital confirmed no further damage. Joan will need to be monitored over the next days while he rests and recovers. Send him your best wishes ���� pic.twitter.com/ZrizlHa58L